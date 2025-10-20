Advertisement

لبنان

جعجع لبري: من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية لا أنت

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:11
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على "اكس": 
 
"دولة الرئيس نبيه بري، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك. إن قولك "إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج"، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها.
دولة الرئيس، ربما في السنوات الأربعين الماضية لم يقل لك أحد ذلك، وأنا أقوله لك اليوم: إن من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر. إما دستور وقانون ونظام، وإما شريعة الغاب.ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب. مع تحياتي، دولة الرئيس". 
 
