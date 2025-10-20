صائب سلام يزور دريان: انا منفتح على الجميع

زار صائب ، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى، الإثنين، حيث تم البحث في الشؤون العامة وآخر المستجدات على الساحة .

وقال سلام بعد اللقاء: تشرفت بلقاء سماحته في دار الفتوى، دار اللبنانيين جميعا، واستمعت إلى آرائه وإرشاداته وتوجيهاته ورؤيته بالنسبة الى الأوضاع الراهنة والتحديات التي يمر بها وطننا، واعتبر ان لقاءاتنا ضرورية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها على شتى الصعد خصوصا في ما يهم واللبنانيين جميعا، علينا مواكبة الاستحقاقات بوحدتنا الوطنية للمحافظة على بلدنا، ودار الفتوى بالإضافة الى أنها مرجعية دينية هي أيضا مرجعية وطنية تجمع كل اللبنانيين وتقدم النصيحة وتتخذ الموقف الوطني".

وردا على سؤال حول ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، قال: أؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتم البحث مع سماحته حول هذا الموضوع واكد لي ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، وسيكون لي موقف في الوقت المناسب بشأن ترشحي للانتخابات".





وأشار سلام إلى انه منفتح على جميع المرجعيات والسياسية ومن الطبيعي أن يقوم بزيارتها جميعًا.

(الوكالة الوطنية)