لبنان

صائب سلام يزور دريان: انا منفتح على الجميع

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:23
Doc-P-1431695-638965638015735463.png
Doc-P-1431695-638965638015735463.png photos 0
زار صائب تمام سلام، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، صباح اليوم الإثنين، حيث تم البحث في الشؤون العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وقال سلام بعد اللقاء: تشرفت بلقاء سماحته في دار الفتوى، دار اللبنانيين جميعا، واستمعت إلى آرائه وإرشاداته وتوجيهاته ورؤيته بالنسبة الى الأوضاع الراهنة والتحديات التي يمر بها وطننا، واعتبر ان لقاءاتنا ضرورية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان على شتى الصعد خصوصا في ما يهم المسلمين واللبنانيين جميعا، علينا مواكبة الاستحقاقات بوحدتنا الوطنية  للمحافظة على بلدنا، ودار الفتوى بالإضافة الى أنها مرجعية دينية هي أيضا مرجعية وطنية تجمع كل اللبنانيين وتقدم  النصيحة  وتتخذ الموقف الوطني".
وردا على سؤال حول ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، قال: أؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتم البحث مع سماحته حول هذا الموضوع واكد لي ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، وسيكون لي موقف في الوقت المناسب بشأن ترشحي للانتخابات".


وأشار سلام إلى انه منفتح على جميع المرجعيات الدينية والسياسية ومن الطبيعي أن يقوم بزيارتها جميعًا.
 
(الوكالة الوطنية)
 
