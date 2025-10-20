Advertisement

لبنان

مرقص يستقبل الـUNDP.. والحديث عن مشاريع مشتركة

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:44
زار وفد من الـ UNDP وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه.
وضم اللقاء ضم مديرة الإعلام والتواصل كوثر فحص ومديرة برامج الحوكمة غاييل كيدانيان.
 
خلال الاجتماع، تم البحث في إمكان التعاون ودعم وزارة الإعلام، من ضمن سلسلة مشاريع تقوم بها UNDP من النواحي التقنية والفنية والبشرية، وتشمل تدريب الموظفين وتطوير المهارات.
