Advertisement

لبنان

مصادر عن بري ردّاً على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إليّ؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1431716-638965664844827551.png
Doc-P-1431716-638965664844827551.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت مصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، مكتفياً بالقول: "من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
السجال مستمر.. رسالة جديدة من جعجع إلى بري
lebanon 24
20/10/2025 20:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: موقف بري الرافض كلام برَّاك شجاع وحكيم
lebanon 24
20/10/2025 20:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"تهدئة وتصعيد" في كلام بري
lebanon 24
20/10/2025 20:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إختلافات... هل قصد قاسم بكلامه برّي؟
lebanon 24
20/10/2025 20:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

القوات اللبنانية

سمير جعجع

اللبنانية

نبيه بري

على جعجع

رئيس حزب

نبيه بر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24