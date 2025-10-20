Advertisement

لبنان

"لقاء سيدة الجبل".. لبسط سيادة الدولة قبل المفاوضات مع إسرائيل

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:29
عقد لقاء سيدة الجبل اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً، بمشاركة عدد من السياسيين والشخصيات العامة.
وجاء في بيان الاجتماع أن المفاوضات مع إسرائيل ضرورية لحماية لبنان واستمراريته، لكنها لن تحقق النتائج المرجوة قبل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
ودعا المشاركون رئيس الجمهورية وحكومة نواف سلام لوضع حد لسلاح "حزب الله" وفق قرارات سابقة قبل التوجه إلى طاولة المفاوضات.
لقاء سيدة الجبل: حصر السلاح شرط لقيام دولة سيادية
lebanon 24
20/10/2025 20:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" يدعو الحكومة لتفكيك "الحزب"
lebanon 24
20/10/2025 20:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: دعوة لمفاوضات لبنانية–إسرائيلية
lebanon 24
20/10/2025 20:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيدة الجبل" يحذر من استغلال حادثة "صخرة الروشة" ويطالب الدولة بتحرك
lebanon 24
20/10/2025 20:44:50 Lebanon 24 Lebanon 24

