بعد الاعتداء على طاقم طبي في الضنية.. نقابة الأطباء تستنكر

أصدرت في بياناً أدانت فيه الاعتداء على طبيبة وممرضة في ، مؤكدة أن الجسم الطبي يؤدي رسالة إنسانية سامية ويجب حمايته.ودعت النقابة والقضائية لتطبيق القانون ومحاسبة الفاعلين، محذرة من أن تكرار هذه الأفعال يمس بأخلاقيات المجتمع ويهدد سلامة الأطباء.