لبنان

بعد الاعتداء على طاقم طبي في الضنية.. نقابة الأطباء تستنكر

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:31
أصدرت نقابة الأطباء في بيروت بياناً أدانت فيه الاعتداء على طبيبة وممرضة في مستشفى سير الضنية الحكومي، مؤكدة أن الجسم الطبي يؤدي رسالة إنسانية سامية ويجب حمايته.
ودعت النقابة الأجهزة الأمنية والقضائية لتطبيق القانون ومحاسبة الفاعلين، محذرة من أن تكرار هذه الأفعال يمس بأخلاقيات المجتمع ويهدد سلامة الأطباء.
 
