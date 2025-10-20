حماية فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت: وزارة البيئة توقف أعمال البناء

Advertisement

أعلنت جمعية الأرض عن إطلاق خلية طوارئ بيئية متكاملة بعد استئناف غير قانوني لأعمال البناء في العقار 345 في عمشيت فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطية، ضمن حملة Save Our Seals.وأكدت الجمعية أنها تواصلت مع الوزارات المعنية، وقدمت الدراسات والمخالفات، وأطلقت حملة إعلامية وحشدت الدعم المحلي والمتوسطي لحماية هذا الموئل .وفي خطوة إيجابية، أصدرت بياناً رسمياً أعلنت فيه أن مشروع البناء يحتاج إلى دراسة تقييم أثر بيئي شاملة (EIA)، وليس مجرد خطة إدارة بيئية كما أجيز سابقاً، مشيرةً إلى أن القرار جاء وفق مرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633.وأعلنت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا أن الوزارة ستخاطب التمييزي في لطلب وقف الأعمال فوراً، وستلزم صاحب المشروع بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شاملة، مؤكدةً الالتزام الكامل بحماية الموائل الطبيعية، وخصوصاً الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض مثل فقمة الراهب.وشكرت الجمعية وفريق الوزارة، وأكدت أن هذا القرار يعيد الثقة بدور الدولة في حماية الطبيعة، وأن صوت والقانون يمكن أن ينتصر في النهاية، مشيدةً بجهود شركاء حملة Save Our Seals في لبنان والمتوسط.وختمت الجمعية: "لا يموت حق وراءه مطالب، وصاحب الحق سلطان… سلطان… سلطان".