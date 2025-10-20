24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حماية فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت: وزارة البيئة توقف أعمال البناء
Lebanon 24
20-10-2025
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جمعية الأرض
لبنان
عن إطلاق خلية طوارئ بيئية متكاملة بعد استئناف غير قانوني لأعمال البناء في العقار 345 في عمشيت فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطية، ضمن حملة Save Our Seals.
Advertisement
وأكدت الجمعية أنها تواصلت مع الوزارات المعنية، وقدمت الدراسات والمخالفات، وأطلقت حملة إعلامية وحشدت الدعم المحلي والمتوسطي لحماية هذا الموئل
الفريد
.
وفي خطوة إيجابية، أصدرت
وزارة البيئة
بياناً رسمياً أعلنت فيه أن مشروع البناء يحتاج إلى دراسة تقييم أثر بيئي شاملة (EIA)، وليس مجرد خطة إدارة بيئية كما أجيز سابقاً، مشيرةً إلى أن القرار جاء وفق مرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633.
وأعلنت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا
الزين
أن الوزارة ستخاطب
المدعي العام
التمييزي في
جبل لبنان
لطلب وقف الأعمال فوراً، وستلزم صاحب المشروع بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شاملة، مؤكدةً الالتزام الكامل بحماية الموائل الطبيعية، وخصوصاً الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض مثل فقمة الراهب.
وشكرت الجمعية
الوزيرة
وفريق الوزارة، وأكدت أن هذا القرار يعيد الثقة بدور الدولة في حماية الطبيعة، وأن صوت
العلم
والقانون يمكن أن ينتصر في النهاية، مشيدةً بجهود شركاء حملة Save Our Seals في لبنان والمتوسط.
وختمت الجمعية: "لا يموت حق وراءه مطالب، وصاحب الحق سلطان… سلطان… سلطان".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزارة البيئة تتدخل لحماية موئل فقمة الراهب في عمشيت
Lebanon 24
وزارة البيئة تتدخل لحماية موئل فقمة الراهب في عمشيت
20/10/2025 20:45:18
20/10/2025 20:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتّجاه أطراف بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتّجاه أطراف بلدة عيتا الشعب
20/10/2025 20:45:18
20/10/2025 20:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تدعم الحمية المتوسطية للحامل المناعة لدى الرضيع؟
Lebanon 24
هل تدعم الحمية المتوسطية للحامل المناعة لدى الرضيع؟
20/10/2025 20:45:18
20/10/2025 20:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالدوحة: الإشادة بدور قطر البناء والمقدر في الوساطة ودعم إرساء الأمن
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالدوحة: الإشادة بدور قطر البناء والمقدر في الوساطة ودعم إرساء الأمن
20/10/2025 20:45:18
20/10/2025 20:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
المدعي العام
جمعية الوزير
جبل لبنان
الوزيرة
الفريد
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
Lebanon 24
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
13:33 | 2025-10-20
20/10/2025 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:16 | 2025-10-20
20/10/2025 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
13:07 | 2025-10-20
20/10/2025 01:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
12:34 | 2025-10-20
20/10/2025 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:33 | 2025-10-20
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
13:16 | 2025-10-20
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:07 | 2025-10-20
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
13:00 | 2025-10-20
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
12:34 | 2025-10-20
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
12:26 | 2025-10-20
في منطقة لبنانية.. "متجر ألبان وأجبان" غير مُطابق للمواصفات!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 20:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 20:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 20:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24