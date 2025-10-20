Advertisement

لبنان

حماية فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت: وزارة البيئة توقف أعمال البناء

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:40
أعلنت جمعية الأرض لبنان عن إطلاق خلية طوارئ بيئية متكاملة بعد استئناف غير قانوني لأعمال البناء في العقار 345 في عمشيت فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطية، ضمن حملة Save Our Seals.
وأكدت الجمعية أنها تواصلت مع الوزارات المعنية، وقدمت الدراسات والمخالفات، وأطلقت حملة إعلامية وحشدت الدعم المحلي والمتوسطي لحماية هذا الموئل الفريد.

وفي خطوة إيجابية، أصدرت وزارة البيئة بياناً رسمياً أعلنت فيه أن مشروع البناء يحتاج إلى دراسة تقييم أثر بيئي شاملة (EIA)، وليس مجرد خطة إدارة بيئية كما أجيز سابقاً، مشيرةً إلى أن القرار جاء وفق مرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633.

وأعلنت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين أن الوزارة ستخاطب المدعي العام التمييزي في جبل لبنان لطلب وقف الأعمال فوراً، وستلزم صاحب المشروع بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شاملة، مؤكدةً الالتزام الكامل بحماية الموائل الطبيعية، وخصوصاً الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض مثل فقمة الراهب.

وشكرت الجمعية الوزيرة وفريق الوزارة، وأكدت أن هذا القرار يعيد الثقة بدور الدولة في حماية الطبيعة، وأن صوت العلم والقانون يمكن أن ينتصر في النهاية، مشيدةً بجهود شركاء حملة Save Our Seals في لبنان والمتوسط.

وختمت الجمعية: "لا يموت حق وراءه مطالب، وصاحب الحق سلطان… سلطان… سلطان".
 
(الوكالة الوطنية)
 
 
