#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل بنى تحتية إرهابية لحزب الله في منطقة النبطية في لبنان.
🔸يواصل حزب الله الإرهابي محاولاته لإعادة بناء البنى التحتية الإرهابية في أنحاء لبنان حيث يشكل وجود البنى التحتية… pic.twitter.com/AC41gqBZ71
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2025
