لبنان

إسرائيل تنشر فيديو لـ"غارات الجنوب"... وهذا ما قاله أدرعي

Lebanon 24
20-10-2025 | 08:07
نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للغارات التي شنّتها طائرات حربيّة إسرائيليّة على منطقة الجرمق - المحمودية في جنوب لبنان.
 
 
وزعم أدرعي أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم بنى تحتية لـ"حزب الله".
 
 
 
