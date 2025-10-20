Advertisement

لبنان

حاصباني: حصر السلاح والضغط على إيران أساس الاستقرار في لبنان

Lebanon 24
20-10-2025 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1431743-638965699796125449.png
Doc-P-1431743-638965699796125449.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب غسان حاصباني أن ما تشهده المنطقة من تهدئة في غزة لا يمثل سلاماً دائماً ومستداماً، بل استقراراً مؤقتاً كمرحلة أولى نحو السلام، مشيراً في مقابلة عبر برنامج "الجمهورية القوية" من "لبنان الحر"، إلى أن وقف الأعمال العدائية لا يغني عن اتفاقية سلام نهائية.
Advertisement

وأكد حاصباني أن عدم الاستقرار الإقليمي لا يقتصر على القضية الفلسطينية، بل يتطلب معالجة مسألة إيران وامتداد نفوذها في المنطقة. وأوضح أن المطلوب في لبنان هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يمثل استسلاماً للعدو، بل تطبيقاً للقانون والدستور، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.

وأشار حاصباني إلى أن "حزب الله" أثبت أنه أداة لإيران وأن وجوده خارج منطق الدولة اللبنانية، وبالتالي يشكل تهديداً للوطن، مؤكداً أن الحل الوحيد هو حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرار الدولي بعدم بقاء أي مجموعات مسلحة تابعة لإيران في المنطقة.

وشرح مصادر تمويل الحزب الثلاثة الأساسية: التهريب من الخارج، الاقتصاد الأسود المستفيد من التهرب الجمركي، والتحكم في الجهات الرسمية داخل الدولة. وأكد أن معالجة الجزء الأكبر من هذه المصادر ممكنة عبر إصلاحات في القطاع العام، دون الحاجة لمواجهة عسكرية أو تهديد للسلم الأهلي.

كما ذكر حاصباني أن "حزب الله" تفاوض مع إسرائيل منذ 2006 وحتى 2023 وأمّن الهدوء على الحدود طوال هذه الفترة، وأن أي تدخل عسكري كان مرتبطاً بتحريك إيران له وفق مصالحها الإقليمية. وأوضح أن إيران تسعى للاستفادة من الفترة حتى الانتخابات النصفية الأميركية المقبلة، لتثبيت نفوذ حزب الله داخلياً.

وعن المفاوضات المحتملة بين لبنان وإسرائيل، رأى حاصباني أن إسرائيل ليست جاهزة للتفاوض وأن أي حديث إعلامي حول هذا الموضوع لا يعكس الواقع على الأرض، مؤكداً أن الأولوية لحصر السلاح وتنفيذ الإصلاحات الإدارية مثل ضبط الجمارك والحدود.

كما تناول حاصباني موضوع الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن موقف الرئيس نبيه بري بعدم منح المغتربين حق التصويت هو موقف سياسي بحت، واصفاً طرح جبران باسيل بشأن النواب الستة المخصصين للاغتراب بالإهانة، وعدم الأخذ بدور المغتربين في الحياة السياسية اللبنانية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مراد: حصر السلاح بيد الدولة أساس لبناء وطن جامع
lebanon 24
20/10/2025 20:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإتصالات شارل الحاج: خطة حصر السلاح قد بدأت أساسًا في جنوب الليطاني
lebanon 24
20/10/2025 20:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: حصر السلاح هو شرط أساسي لبناء الدولة
lebanon 24
20/10/2025 20:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: لم نسمع إنذارات خارجية حول أي حرب مقبلة والمطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهو ملف أساسي
lebanon 24
20/10/2025 20:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24

جبران باسيل

الفلسطينية

الإسرائيلي

التحكم في

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24