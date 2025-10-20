Advertisement

لبنان

تحرير عراقيين إثنين كانا قد اختطفا قبل شهرين في بيروت

Lebanon 24
20-10-2025 | 08:14
علم "لبنان 24"، أنّ مديرية المخابرات في الجيش حرّرت في وقتٍ سابق، عراقيين إثنين كانا قد اختطفا، من منطقة مشاريع القاع.
وجرى توقيف عدد من المتورطين في عمليّة الخطف وتجري ملاحقة آخرين.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ المواطنين العراقيين كانا قد اختطفا قبل حوالي شهرين من بيروت.
 
 
 
ولاحقاً، صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
 
نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيَّين المخطوفَين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية. وكان المخطوفان قد استُدرِجا بتاريخ ١ /٩ /٢٠٢٥ من مطار رفيق الحريري الدولي ونُقِلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد أوقفت المديرية السوريَّين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
 
 
