تحرير عراقيين إثنين كانا قد اختطفا قبل شهرين في بيروت

علم " "، أنّ مديرية المخابرات في الجيش حرّرت في وقتٍ سابق، عراقيين إثنين كانا قد اختطفا، من منطقة مشاريع القاع.

وجرى توقيف عدد من المتورطين في عمليّة الخطف وتجري ملاحقة آخرين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المواطنين كانا قد اختطفا قبل حوالي شهرين من .

ولاحقاً، صدر عن البيان التالي:

نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيَّين المخطوفَين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود . وكان المخطوفان قد استُدرِجا بتاريخ ١ /٩ /٢٠٢٥ من مطار ونُقِلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد أوقفت المديرية السوريَّين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.