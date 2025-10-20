24
لبنان
لقاءات الحجار.. مشاريع تنموية وشؤون سياسية
Lebanon 24
20-10-2025
|
09:14
A-
A+
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، في مكتبه اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في
لبنان
جينين هينيس-بلاسخارت، ترافقها الممثلة المقيمة لبرنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، حيث عرضت سبل التعاون المشترك والدعم الذي يمكن أن يقدّمه البرنامج، لا سيما في ما يتعلق بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.
كما التقى الوزير
الحجار
النائب كريم كبارة، وتم البحث في ملفات إنمائية وخدماتية تهم مدينة
طرابلس
، وأعلن لاحقا كبارة في بيان أن اللقاء تمحور حول الوضع العام في مدينة طرابلس، لا سيما من الناحية الأمنية، إضافة إلى عدد من الملفات المرتبطة بوزارة الداخلية.
وأكد كبارة أن "البحث تناول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، وضرورة متابعة الملفات الخدماتية والإدارية التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة".
وأثنى على "الجهود التي يبذلها معالي الوزير في سبيل دعم الاستقرار في طرابلس والمناطق
اللبنانية
كافة"، مشدداً على أهمية "التنسيق المستمر لمعالجة التحديات التي تواجه المدينة".
واستقبل الحجار أيضا النائب
أمين شري
يرافقه وفد من
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
، وتم التطرق إلى شؤون بلدية وخدماتية.
