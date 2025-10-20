لقاءات الحجار.. مشاريع تنموية وشؤون سياسية

Advertisement

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت، ترافقها الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، حيث عرضت سبل التعاون المشترك والدعم الذي يمكن أن يقدّمه البرنامج، لا سيما في ما يتعلق بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.كما التقى الوزير النائب كريم كبارة، وتم البحث في ملفات إنمائية وخدماتية تهم مدينة ، وأعلن لاحقا كبارة في بيان أن اللقاء تمحور حول الوضع العام في مدينة طرابلس، لا سيما من الناحية الأمنية، إضافة إلى عدد من الملفات المرتبطة بوزارة الداخلية.وأكد كبارة أن "البحث تناول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، وضرورة متابعة الملفات الخدماتية والإدارية التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة".وأثنى على "الجهود التي يبذلها معالي الوزير في سبيل دعم الاستقرار في طرابلس والمناطق كافة"، مشدداً على أهمية "التنسيق المستمر لمعالجة التحديات التي تواجه المدينة".واستقبل الحجار أيضا النائب يرافقه وفد من ، وتم التطرق إلى شؤون بلدية وخدماتية.