توقيف شقيقين في الريحانة... هكذا كانا يصطادان الطيور (صور)

صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــيفي إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها لمكافحة الصيد غير القانوني، وحماية الطيور المهاجرة، والحفاظ على التوازن البيئي، أوقفت دورية من فصيلة في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 15-10- 2025، في محلة الريحانة، الشقيقَينخ. ج. (مواليد عام 1979، لبناني)س. ج. (مواليد عام 1982، لبناني)وذلك لقيامهما بصيد الطيور، ولاسيّما باستخدام الشباك، التي تُعد من أكثر وسائل الصيد خطورة، نظرًا لما تُلحقه من مجازر بالطيور وأضرار جسيمة بالتوازن البيئيبتفتيشهما، تم ضبط بحوزتهما ما يليستة وعشرون طائرًا نافقًاخمسة طيور حيّة داخل أقفاصبندقيتا صيدأجهزة إلكترونية تصدر أصواتًا لجذب الطيورجهاز إلكتروني مخصّص لجذب طيور المطوّقشبكتان بقياس 2×10 مترشبكة واحدة بقياس 2×15 مترتم إطلاق سراح الطيور المحتجزة في إحدى المحميات، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً على إشارة المختص.