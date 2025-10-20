Advertisement

لبنان

توقيف شقيقين في الريحانة... هكذا كانا يصطادان الطيور (صور)

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1431783-638965774858732566.jpg
Doc-P-1431783-638965774858732566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد غير القانوني، وحماية الطيور المهاجرة، والحفاظ على التوازن البيئي، أوقفت دورية من فصيلة جبيل في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 15-10- 2025، في محلة الريحانة، الشقيقَين
Advertisement

خ. ج. (مواليد عام 1979، لبناني)

س. ج. (مواليد عام 1982، لبناني)

وذلك لقيامهما بصيد الطيور، ولاسيّما باستخدام الشباك، التي تُعد من أكثر وسائل الصيد خطورة، نظرًا لما تُلحقه من مجازر بالطيور وأضرار جسيمة بالتوازن البيئي

بتفتيشهما، تم ضبط بحوزتهما ما يلي

ستة وعشرون طائرًا نافقًا

خمسة طيور حيّة داخل أقفاص

بندقيتا صيد

أجهزة إلكترونية تصدر أصواتًا لجذب الطيور

جهاز إلكتروني مخصّص لجذب طيور المطوّق

شبكتان بقياس 2×10 متر

شبكة واحدة بقياس 2×15 متر

تم إطلاق سراح الطيور المحتجزة في إحدى المحميات، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً على إشارة القضاء المختص. 
 
مواضيع ذات صلة
توقيف أحد المطلوبين وشقيقه... هكذا كانا يجمعان الأموال من ضحاياهما
lebanon 24
20/10/2025 20:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" تتابع قضية توقيف إسرائيل مواطنين لبنانيين كانا على متن اسطول الصمود
lebanon 24
20/10/2025 20:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
lebanon 24
20/10/2025 20:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف شخصين لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية (صور)
lebanon 24
20/10/2025 20:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

القضاء ا

الريحان

القضاء

لبنان

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24