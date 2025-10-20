24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا آخر ما كشفه بري عن "التفاوض".. تصريحٌ جديد
Lebanon 24
20-10-2025
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
رئيس مجلس النواب نبيه بري
أنّ مسار التفاوض المقترح بين
لبنان
وإسرائيل قد سقط بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن.
Advertisement
وفي حديثٍ عبر صحيفة "
الشرق الأوسط
"، أوضح
بري
أنَّ "المسار الوحيد حالياً هو مسار الميكانيزم الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية الذي أوقف حرب لبنان الأخيرة في تشرين الثاني الماضي".
وذكر بري أن "الموفد الأميركي توماس براك
أبلغ لبنان بأن
إسرائيل
رفضت مقترحاً أميركياً يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات
الإسرائيلية
لمدة شهرين، وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي
اللبنانية
المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنية، ويضيف: "لقد تم التراجع عن أي مسار للتفاوض مع إسرائيل، ولم يبقَ سوى الآلية المتبعة عبر لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)".
ونقل براك إلى الجانب اللبناني في الأسبوع الماضي، مبادرة تقوم على أن يجتمع رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان
نبيه بري
، والحكومة نواف سلام معه لمناقشة انسحاب إسرائيلي من لبنان خلال شهرين، ووقف الخروقات، في إشارة إلى مفاوضات غير مباشرة لحل الأزمة، وكان رد لبنان إيجابياً على المبادرة الأميركية.
وقال بري إن "براك أبلغ لبنان بشكل رسمي أن المبادرة رفضتها إسرائيل، وبالتالي، لم يعد هناك من مسار دبلوماسي قائم، إلا العمل ضمن آلية لجنة (الميكانيزم)"، مشيراً إلى أنه "حصل تطور مهم في آلية عملها، بعدما باتت تجتمع كل أسبوعين، خلافاً للمسار الذي اتبعته في السابق»، حيث كانت تعقد اجتماعات متقطعة ومتباعدة".
وشدد
بري على
أن "لبنان متمسك باتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024، وهي الاتفاقية التي يفترض أن تشرف على تنفيذها لجنة الميكانيزم"، مشيراً إلى أنها "الآلية المعتمدة حالياً، ولا شيء سواها".
وأمام هذه التطورات، رفض بري القول إنه متشائم أو متفائل، قائلاً: أنا متشائل"، في إشارة إلى مساحة مختلطة بين التشاؤم والتفاؤل.
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
تصريح جديد لسلام عن "حصرية السلاح"... هذا ما كشفه
Lebanon 24
تصريح جديد لسلام عن "حصرية السلاح"... هذا ما كشفه
20/10/2025 20:47:48
20/10/2025 20:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مالياً.. هذا ما كشفه تقريرٌ جديد عن لبنان
Lebanon 24
مالياً.. هذا ما كشفه تقريرٌ جديد عن لبنان
20/10/2025 20:47:48
20/10/2025 20:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرهائن... هذا آخر ما كشفته تقارير اسرائيلية
Lebanon 24
عن الرهائن... هذا آخر ما كشفته تقارير اسرائيلية
20/10/2025 20:47:48
20/10/2025 20:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ جديد من براك.. هذا ما قاله عن "حزب الله" وإسرائيل
Lebanon 24
تصريحٌ جديد من براك.. هذا ما قاله عن "حزب الله" وإسرائيل
20/10/2025 20:47:48
20/10/2025 20:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
الجمهوري
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
Lebanon 24
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
13:33 | 2025-10-20
20/10/2025 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:16 | 2025-10-20
20/10/2025 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
13:07 | 2025-10-20
20/10/2025 01:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
12:34 | 2025-10-20
20/10/2025 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:33 | 2025-10-20
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
13:16 | 2025-10-20
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:07 | 2025-10-20
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
13:00 | 2025-10-20
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
12:34 | 2025-10-20
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
12:26 | 2025-10-20
في منطقة لبنانية.. "متجر ألبان وأجبان" غير مُطابق للمواصفات!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 20:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 20:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 20:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24