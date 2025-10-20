سيزار المعلوف يعلن ترشحه عن المقعد الأرثوذكسي في زحلة

Advertisement

وقال في بيان له: "بالرغم من أن كلمات الشكر والتقدير تعجز عن الإيفاء بحق الأوفياء والأصدقاء، أتوجّه من القلب إلى أهلي في والبقاع، وإلى الجنوب الأبيّ، والشمال ، وبيروت وجبل ، وإلى كل مغترب لبناني، بالشكر والامتنان. تقديري العميق لكل دعمٍ صادق ولكل كلمةٍ مشجّعة، عبّرت عن معدِنكم وصدق انتمائكم.نحن متواضعون لأننا أقوياء، وأقوياء لأننا صُنِعنا من الإصرار لا من الغرور".اضاف:"المعركة لا تحتاج إلى أصحاب المصالح، بل إلى رجال ونساء يعرفون معنى الوفاء والانتماء.أعدكم أن أبقى كما عرفتموني دائمًا: وفياً لكم، قريباً من الناس، إلى جانبكم في الحلوة والمُرّة، مهما كانت النتائج. يا أهل الوفاء والإخلاص، يا أهلي في قضاء زحلة، لكم مني كل المحبّة والتقدير، ولكل لبنانيٍّ شريف يعمل ليبقى لبنان وطنًا يحتضن جميع أبنائه. فلنحافظ معًا على وحدتنا ومساحتنا الوطنية ١٠٤٥٢ كلم², ولتبقَ زحلة عاصمة ونموذجًا للعيش المشترك والوحدة الوطنية".وختم:"بدعمكم الصادق ومحبتكم الغالية، أعلن رسميًّا ترشّحي عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء زحلة، ولتكن صناديق الاقتراع هي الحكم، وصوت الناس هو الكلمة الفصل".