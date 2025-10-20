Advertisement

لبنان

مسعد بولس: محادثات السلام قد تشمل سوريا ولبنان

Lebanon 24
20-10-2025 | 14:26
قال مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط "مسعد بولس" إن فريقه متفائل بصمود وقف إطلاق النار في غزة، حتى في حال وقوع اشتباكات محدودة، معتبرًا أن المؤشرات الحالية تسمح بالحفاظ على التهدئة.
وأضاف بولس أن محادثات السلام في المنطقة قد تتوسّع لتشمل سوريا ولبنان.
