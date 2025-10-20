مسعد بولس: محادثات السلام قد تشمل سوريا ولبنان

Advertisement

قال مبعوث الرئيس إلى " " إن فريقه متفائل بصمود وقف إطلاق النار في غزة، حتى في حال وقوع اشتباكات محدودة، معتبرًا أن المؤشرات الحالية تسمح بالحفاظ على التهدئة.وأضاف بولس أن محادثات السلام في المنطقة قد تتوسّع لتشمل ولبنان.