لبنان

جمعية تجار البترون تنتخب هيئة إدارية جديدة بالتزكية

Lebanon 24
20-10-2025 | 14:10
 عقدت الهيئة العامة لجمعية تجار البترون وقضائها اجتماعاً عاماً لإنتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية وفازت الهيئة بالتزكية.
وجاءت النتائج على الشكل الآتي: جيلبر سابا رئيسا، لويزا باسيل نائبا الرئيس، ريمي الفغالي أمينا للس روجيه خوري أمينا الصندوق،ليا سليم محاسبا والأعضاء: أتيان أبي راشد، ميشلين جبور، جيما مبارك، جو حكيّم، أنطوان عوّاد، ميلاني مرشاق، وفيليب برق.
