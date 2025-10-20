لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم

فوجئ لبنانيون مؤخراً بتلقي رسائلَ غريبة تدعوهم إلى تفعيل حساب "واتسآب" على أجهزتهم الخليوية، فيما هم يستخدمون التطبيق.

الرسائل التي تلقاها مُواطنون تضمنت روابط غريبة، ويُطلب النقر عليها للدخول إليها لتظهر بعد ذلك شاشة سوداء.