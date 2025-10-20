Advertisement

لبنان

لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
20-10-2025 | 14:34
فوجئ لبنانيون مؤخراً بتلقي رسائلَ غريبة تدعوهم إلى تفعيل حساب "واتسآب" على أجهزتهم الخليوية، فيما هم يستخدمون التطبيق.
 
الرسائل التي تلقاها مُواطنون تضمنت روابط غريبة، ويُطلب النقر عليها للدخول إليها لتظهر بعد ذلك شاشة سوداء.
 

خبير تقني حذر من هذه الرسائل، ودعا إلى عدم النقر عليها تجنباً لسرقة حساب "الواتسآب"، إذ أن هناك مجموعات قرصنة تسعى لاختراع رسائل مفبركة من أجل إيهام المستخدم بها تمهيداً لسرقة حسابه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

