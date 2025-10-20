Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. إقفال أحد محال الألبان والأجبان ومصادرة وإتلاف بضائع مستودع للمواد الغذائية

Lebanon 24
20-10-2025 | 14:41
Doc-P-1431884-638965938504538328.jpg
 قامت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومصلحة الاقتصاد في الشمال، بحملات ميدانية شملت عدداً من المناطق في المدينة، وبخاصة منطقة جبل محسن.
وتأتي المبادرة في إطار الجولات اليومية الهادفة إلى حماية صحة المواطنين وضبط المخالفات الغذائية.

وخلال هذه الجولات، تمت مداهمة أحد محال الألبان والأجبان غير المستوفية للشروط الصحية، حيث تمّ ضبط مخالفات تهدّد سلامة المستهلكين، ما استدعى إغلاق المحل فورا وفقاً للأصول القانونية.

كما وتم ضبط مستودع يحتوي كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المخزّنة بطريقة غير مطابقة للمعايير، حيث صودرت البضائع وأُتلفت، وسُطّرت محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد بلدية طرابلس أن "صحة المواطنين فوق أي اعتبار"، وأن "حملات الرقابة ستستمر يوميًا ومن دون تهاون".
وزارة الاقتصاد

جبل محسن

الشمال

ألبان

بيرة

جولا

بادر

