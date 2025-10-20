في هذه المنطقة.. إقفال أحد محال الألبان والأجبان ومصادرة وإتلاف بضائع مستودع للمواد الغذائية

Advertisement

وتأتي المبادرة في إطار الجولات اليومية الهادفة إلى حماية صحة المواطنين وضبط المخالفات الغذائية.وخلال هذه الجولات، تمت مداهمة أحد محال الألبان والأجبان غير المستوفية للشروط الصحية، حيث تمّ ضبط مخالفات تهدّد سلامة المستهلكين، ما استدعى إغلاق المحل فورا وفقاً للأصول القانونية.كما وتم ضبط مستودع يحتوي كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المخزّنة بطريقة غير مطابقة للمعايير، حيث صودرت البضائع وأُتلفت، وسُطّرت محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتؤكد بلدية طرابلس أن "صحة المواطنين فوق أي اعتبار"، وأن "حملات الرقابة ستستمر يوميًا ومن دون تهاون".