باسيل يلتقي نوابًا وأعضاء مجلس الشيوخ في باريس لمناقشة أوضاع لبنان
Lebanon 24
20-10-2025
|
15:13
في إطار جولته في
فرنسا
، عقد رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
سلسلة لقاءات مع نواب وأعضاء مجلس الشيوخ، تناولت العلاقات المشتركة والتحديات التي تواجه
لبنان
.
وبحسب بيان صدر عن مكتب
التيار
الإعلامي، فقد "كان اللقاء الأول مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائب برونو فوكس حيث كانت جولة أفق في شأن الأوضاع الحالية والمشاكل التي يعاني منها لبنان وإمكان إيجاد حلول لها".
ومن ثم كان لقاء في مجلس الشيوخ مع هيلين كونواي- موراي، ممثلة فرنسيي الخارج في مجلس الشيوخ، حيث تركز الحديث على تجربة فرنسا في اقتراع المنتشرين الفرنسيين.
وكانت مناسبة عرض فيها
باسيل
لقانون الانتخاب الذي سعى إليه التيار والذي أقِرّ في الـ 2017، وسمح للمنتشرين اللبنانيين بحق الاقتراع واعطاهم الحق بأن يكون لهم ممثلون في البرلمان.
وقد جرى تبادل الأفكار بما يسمح بالإفادة من التجربة
الفرنسية
لتعزيز إمكانية لبنانيي الانتشار في الإقتراع.
كما ولبّى باسيل والوفد المرافق دعوة عضو مجلس الشيوخ خليفة خليفة إلى الغداء في احدى صالات المجلس.
وكانت مناسبة لبحث سبل دعم لبنان. كذلك التقى رئيسة لجنة الصداقة
اللبنانية
الفرنسية في مجلس الشيوخ كاترين لاڤارد مع عدد من أعضاء اللجنة التي تترأسها. وكان عرض للمصاعب التي يواجهها لبنان وسبل مواجهتها ورؤية
التيار الوطني
الحر للمعالجة.
وأوضح باسيل سلسلة من المبادرات والأفكار التي يمكنها المساهمة في تجاوز الأزمات على أساس لبناني وطني بدعم من أصدقائه في المجموعة الدولية وبخاصة فرنسا.
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
جبران باسيل
اللبنانية
الفرنسية
التيار
لبنان
جبران
