لبنان
عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق
Lebanon 24
20-10-2025
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
أديب عبد المسيح
، عبر حسابه على منصة "إكس": تحليق المسيّرات
الإسرائيلية
فوق
بيروت
وبعبدا ليس مجرد خرق... بل استباحة فاضحة لسيادة الدولة في قلب رمزها و ضرب للقرار 1701 الذي ينتهك كل يوم. الرسالة واضحة... والرد يجب أن يكون موقفًا وطنيًا حازمًا لا صمتًا مذلًا".
