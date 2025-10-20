Advertisement

لبنان

عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:07
كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "إكس": تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق... بل استباحة فاضحة لسيادة الدولة في قلب رمزها و ضرب للقرار 1701 الذي ينتهك كل يوم.  الرسالة واضحة... والرد يجب أن يكون موقفًا وطنيًا حازمًا لا صمتًا مذلًا".
أديب عبد المسيح

سيادة الدولة

عبد المسيح

الإسرائيلي

إسرائيل

المسيح

