عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس": تحليق المسيّرات فوق وبعبدا ليس مجرد خرق... بل استباحة فاضحة لسيادة الدولة في قلب رمزها و ضرب للقرار 1701 الذي ينتهك كل يوم. الرسالة واضحة... والرد يجب أن يكون موقفًا وطنيًا حازمًا لا صمتًا مذلًا".