لبنان

في الضنية.. "خردق" يُصيب طفلاً في عينه!

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:36
أصيب طفل في منطقة الضنية بـ"خردق طائش" مصدره "خرطوشة بندقية صيد"، ما أسفر عن فقدانه إحدى عينيه.
ووفق المعلومات، فإن الطفل كان يسير حاملاً حقيبته المدرسية عندما اخترقت طلقات الصيادين المنطقة، فأصيب بشكل مباشر، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 
 
