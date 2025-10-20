الدويهي مرشحاً في مواجهة آلان عون في هيئة المكتب.. اقتراع المغتربين في سجال بري وجعجع

Advertisement

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة انتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، وبرز تطور جديد في ترشح النائب التغييري ميشال الدويهي إلى مركز امانة السر في مواجهة النائب الانوقد تلقف الترشح باعلان الدعم الكامل للدويهي، وعمل على تسريب الخبر اعلاميا وابرازه كأنه مرشح للموقع، وهذا ما دفع النائب الدويهي الى التوضيح، أن من رشحه هو كتلته ("تحالف التغيير") مع وضاح الصادق ومارك ضو ليقوم بإتصالات استطلاعية لجس نبض الكتل النيابية والنواب المستقلين لدرس احتمال خوض انتخابات أمانة سر هيئة مكتب المجلس.وأول الداعمين بطبيعة الحال كان نواب قوى المعارضة، نواب التغيير وبعض النواب المستقلين.وأضاف : "كما أجريت اتصالات بعدد من الكتل ومنها اللقاء الديمقراطي ولبنان القوي والاعتدال الوطني كما عدد من النواب المستقلين للهدف نفسه".وقال إن الهدف من وراء هذه الاتصالات واضح: محاولة إعادة بعضا من التوازن السياسي إلى هيئة مكتب المجلس بعد ان أحكم رئيس المجلس الحالي ومعه قوى الممانعة قبضتهم على مكتب المجلس والمجلس بأكمله.في المقابل ، أعلن النائب جورج عدوان مساء أمس أن جلسة مجلس النواب اليوم، هي إدارية تنظيمية وليست تشريعية. أضاف أن نواب كتلة "الجمهورية القوية" سيحضرون الجلسة حيث لن يكون هناك تغيير على مستوى أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان.وأوضح عدوان أن النائب ميشال الدويهي سينسحب ولن يترشح لعضوية هيئة المكتب، وبالتالي لن تكون هناك مفاجآت. وخلص عدوان إلى القول: "بعد الجلسة سيكون لنا موقف تصعيدي في ما يتعلق باقتراع المغتربين".وكان سجل سجال حاد بين رئيس حزب "القوات " سمير جعجع والرئيس على خلفية الخلاف الحاد حول قانون الانتخاب، إذ كتب جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": دولة الرئيس نبيه ، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك. إن قولك "إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج"، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني، والنظام اللبناني، والديموقراطية، برمتها. دولة الرئيس، ربما في السنوات الأربعين الماضية لم يقل لك أحد ذلك، وأنا أقوله لك اليوم: إن من يقرر في المجلس النيابي هو الأكثرية النيابية، لا أنت، ولا أي شخص آخر بحد ذاته، مع كامل احترامنا لك ولكل شخص آخر. إما دستور وقانون ونظام، وإما شريعة الغاب. ولن نقبل بعد الآن بشريعة الغاب".على الاثر، نقلت مصادر بري عنه قوله رداً على كلام جعجع: "من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك!". ورد جعجع لاحقا فكتب: "دولة الرئيس بري هذا اقصى ما كنت اتمناه، من هذا المنطلق نحن في انتظار أن تدرج اقتراح القانون المعجل المكرر الذي وقعه 67 نائباً على جدول أعمال أول جلسة تشريعية".وأبلغت مصادر نيابية بارزة "نداء الوطن" أن ما قصده جعجع هو الإصرار على وضع اقتراح القانون المعجل الخاص بتعديل قانون الانتخابات على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وتذكير بري بأنه رئيس للمجلس وليس رئيسًا للنواب ما يعني الأكثرية النيابية هي التي تقرر".وعلم أن وزير الثقافة غسان سلامة زار معراب حيث استقبله جعجع وبحثا معًا في موضوع اقتراع المغتربين.