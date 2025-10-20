Advertisement

لبنان

الحريري لا يريد مواجهة مع السعودية وحديث عن تحالف ثلاثي في بيروت

Lebanon 24
20-10-2025 | 22:27
كتبت" الاخبار" انه فيما تسوق بعض قيادات تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري سيزور بيروت قبل نهاية السنة لإطلاق التحضيرات للانتخابات النيابيّة وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الكوادر للمشاركة في الاستحقاق، ينفي زوار رئيس الحكومة السابق هذا الأمر، ويؤكدون أنه غير متحمس لخوض الانتخابات وفتح مواجهة مع السعودية، إضافةً إلى أنّ وضعه الصحي لم يستقر تماماً بعد مضاعفات جراحة القلب المفتوح التي خضع لها قبل أكثر من سنة.
اضافت" أن النائب فؤاد مخزومي عرض على عضو مجلس بلدية بيروت، العميد المتقاعد محمود الجمل، الذي ينوي الترشّح للانتخابات النيابية التحالف في لائحة واحدة. وتشير المعلومات إلى أن الجمل لم يغلق الباب تماماً أمام عرض رئيس حزب «الحوار الوطني»، علماً أنّه يتلقّى عروضاً مماثلة من عدد من الفاعليات البيروتية. فقد التقى أكثر من مرة، وللغرض نفسه، الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، ورجل الأعمال بهاء الحريري من دون أن يردّ بطريقة سلبية على أيّ من هذه العروض. ويشير متابعون لشؤون العاصمة إلى أنّ شخصية الجمل تحبذ اللقاءات مع الجميع، إلا أنّ ذلك لا يعني أن التحالف مع أي منهم حتمي، لافتين إلى أنّ الجمل سيترشح على الأرجح في الانتخابات المقبلة على لائحة النائب نبيل بدر، متحالفاً مع «الجماعة الإسلامية» عبر النائب عماد الحوت.
وتابعت" الاخبار": لم يُحسم بعد مصير تحالف صائب تمام سلام وصالح نهاد المشنوق في الانتخابات النيابية المقبلة في بيروت الثانية مع النائب وضّاح الصادق، خشية أن يستفيد الأخير من حيثيتهما الانتخابية لنيل حاصل يُمكّنه من الدخول مجدداً إلى المجلس النيابي من دونهما. وفيما نُقل عن سلام الابن عدم حماسته لهذا التحالف، يشير متابعون إلى أنّ التحالف الثلاثي لن يتحقق إلا بتدخّل مباشر من الرئيس نواف سلام، الذي يعتبر الصادق والمشنوق وسلام من المقربين منه. وبالتالي، إذا قرّر رئيس الحكومة لعب دور محوري في انتخابات العاصمة وتشكيل لائحة محسوبة عليه، سيكون عندها قادراً على جمعهم جميعاً في لائحة واحدة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24