Advertisement

لبنان

واشنطن لا تحبذ تأجيل أي استحقاق انتخابي وتخشى ضغطا على"المعارضة الشيعية"

Lebanon 24
20-10-2025 | 22:29
A-
A+
Doc-P-1431954-638966214507376118.jpg
Doc-P-1431954-638966214507376118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت امل شموني في" نداء الوطن": قال مصدر أميركي إن واشنطن تتوافق تمامًا مع ما أشار إليه الموفد الرئاسي الاميركي توم برّاك. فهو عكس في تغريدته أهداف السياسة الخارجية الأميركية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في لبنان، ومواجهة النفوذ الإيراني، وتعزيز أمن الحدود الشمالية لإسرائيل. ولا يمكن المبالغة في أهمية هذا الموقف، لا سيما وأن القدرات العسكرية لـ "حزب الله" تُشكل تهديدات كبرى ليس فقط لإسرائيل، بل أيضًا للاستقرار الداخلي في لبنان.
Advertisement

من ناحية أخرى، توقف مصدر أميركي عند ذكر عامل الوقت في تغريدة برّاك، وقال "صراحة، عامل الوقت ليس بجديد. فالجانب اللبناني على علم به، وقد شدّد عليه كل الموفدين الأميركيين إلى لبنان، وسمع به كل المسؤولين الذي زاروا واشنطن". وأضاف المصدر أن الإدارة الأميركية أبدت حرصها واستعدادها لتشجيع الشركاء الإقليميين للاستثمار اقتصاديًا بشرط استعادة لبنان كامل سيادته. في المقابل، يرتب التأخير في نزع سلاح "حزب الله" عواقب "وخيمة".
وقال المصدر إن إدارة ترامب ليست إدارة أميركية عادية تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية التقليدية. وإن الرهان على التفاوض ذهابًا وإيابًا خطأ. وتابع قائلًا "مَن تمكّن من الضغط على إسرائيل وتركيا ومصر، لن يتوانى عن الضغط على لبنان، وهو البلد الذي لديه الكثير ليخسره". وأشار المصدر إلى أن كلام برّاك تجب قراءته في هذا السياق، خصوصًا وأن واشنطن لطالما اعتبرت "حزب الله" قوةً مزعزعةً للإستقرار في المنطقة.

أما لجهة القراءة في الوقائع الميدانية، فقال مصدر عسكري أميركي إن مخاوف برّاك حقيقية، وقد تمّ التعبير عنها مرارًا. فبينما لا تزال مواقف "حزب الله"  عسكريًا وسياسيًا  "مُحصّنة"، قال المصدر، إنه يتفق مع وصف التحديات التي يواجهها الجيش المُقيّد بالانقسامات الطائفية والتأثيرات السياسية. وقال إن تعليقات برّاك تكشف عن إحباط الكثيرين في واشنطن الذين يرون في تقاعس القيادة اللبنانية فشلًا في تحقيق إصلاح حقيقي.

أما حول إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة في حال عدم نزع سلاح "حزب الله"، فلفت مصدر في الخارجية إلى أن واشنطن لا تحبذ تأجيل أي استحقاق انتخابي. غير أن كلام برّاك ليس بجديد بين أوساط الخبراء والناشطين في واشنطن. فالكثير من الخبراء الأميركيين المتخصصين بالشأن اللبناني يعتبرون أن إجراء الانتخابات في ظل وجود سلاح مع "الحزب" سيمنع المعارضة الشيعية تحديدًا من المشاركة في الاقتراع، وهو ما لا تحبذه واشنطن. فـ "حزب الله" خلال الانتخابات السابقة مارس القمع على البيئة الشيعية وصادر قرارها في المشاركة والتمثيل، واليوم تعتبر واشنطن "الحزب" بأنه في "أضعف حالاته"، من هنا لا يجوز السماح له بمصادرة القرار الشيعي. غير أن بعض الخبراء يعتبرون أن تأجيل الانتخابات خطر سيُعمق أزمة لبنان من خلال تقويض الديمقراطية، رغم أن ترسيخ "حزب الله" في الإطار السياسي اللبناني سيُفاقم حالة الاستقطاب في المجتمع اللبناني، مما يعيق أي تقدم يُذكر نحو الوحدة أو الاستقرار.
مواضيع ذات صلة
حاصباني: "القوات ترفض أي تأجيل للانتخابات"
lebanon 24
21/10/2025 11:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" لا يمانع تأجيل الانتخابات؟
lebanon 24
21/10/2025 11:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: لا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي
lebanon 24
21/10/2025 11:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عدوان لـmtv: سنُطلق اليوم موقفاً ونطلب من كلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات التضامن معنا لوقف مخطط تأجيل هذا الإستحقاق
lebanon 24
21/10/2025 11:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبناني على

الأميركيين

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الاميركي

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-10-21
04:10 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:04 | 2025-10-21
04:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24