سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل وبرّاك أبلغ بري عدم موافقتها على المبادرة الأميركية

Advertisement

نعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي عقد "لقاءً ممتازا" امس مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، المسار التفاوضي الذي كثرت التحليلات حوله في الايام القليلة الماضية، وكشف ان الحكومة الاسرائيلية رفضت الفكرة، وابلغت المبعوث توم براك بانها غير معنية بذلك، ما يترك العلاقة مع الاحتلال معلقة على لجنة "الميكانيزم" المشكوك في نجاح جهودها ، في الزام اسرائيل بمفاعيل اتفاق وقف النار، وكذلك على احتمال انطلاق مبادرة قطرية لم تتضح معالمها بعد؟!وكتبت" الاخبار": قال مطّلعون على الاجتماع بين عون وبري، إن النقاش تمحور حول ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، استناداً إلى ما سبق أن طرحه رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن «الموقف اللبناني أيّد مبدأ التفاوض، لكنّ النقاش دار حول الشكل والآلية». وأضافوا أن المشكلة التي يواجهها تكمن في الموقف المدعوم أميركياً، والذي يفرض على لبنان صيغة واحدة للتفاوض، هي التفاوض المباشر وفق شروط إسرائيل، باعتبارها الطرف المنتصر في الحرب، أو مواجهة الضغوط التي قد يتعرّض لها لبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية وربما العسكرية.وبحسب المعلومات لم تصل إلى لبنان أي رسائل جديدة بعد نقل الجواب الإسرائيلي، لكنّ هناك عملاً جدياً على ضرورة توحيد الموقف اللبناني، خصوصاً بعد أن رفض رئيس الحكومة نواف سلام عقد اجتماع ثلاثي لهذا الهدف، متذرّعاً بخشيته من العودة إلى الترويكا، على أن يُستكمل النقاش عبر الموفدين بين الرؤساء الثلاثة، للوصول إلى صياغة موحّدة قبيل جلسة الحكومة الخميس، والتي قد تُعقد في قصر بعبدا.ولوحظ أن العدو تعمّد منذ مساء أول من أمس، في ظل الاتصالات المحلية والخارجية، توسيع دائرة عمل طيرانه الاستطلاعي، إذ واصلت نحو خمس طائرات حتى ليل أمس التحليق فوق والضاحية والقصر ، في ما اعتُبر رسالة تهديد جديدة.وذكرت "نداء الوطن" أن دولًا أوروبية وغربية أبلغت عددًا من المنظمات المدنية العاملة في لبنان بتوخي الحيطة والحذر في الأيام المقبلة وعدم التنقل إلا للضرورات القصوى واقتصار عملها في لبنان على الضروريات القصوى وتجنب الذهاب إلى مناطق الجنوب والبقاع ومحيط الضاحية الجنوبية.وأضافت هذه المعلومات أن البحث بين الرئيسين تناول بشكل أساسي مسألة التفاوض مع إسرائيل. وبعدما طرح الرئيس عون سابقًا تجربة التفاوض على الحدود البرية، ركز الرئيس بري على تفعيل عمل الميكانيزم خصوصًا أنها تضم جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، وجرى التشاور بين عون وبري وتم الاتفاق على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة قبل تبني أي شكل من أشكال التفاوض خصوصًا أنه يجب معرفة رأي إسرائيل وأميركا في هذا المجال.ولفتت مصادر سياسية إلى أن رئيس المجلس حاول في اجتماع بعبدا "الإيحاء بأن رئيس الجمهورية في صفه وتحييد الأخير عن المسار العام وإجهاض فكرة الرئيس عون حول المفاوضات عن طريق تفكيك الفكرة وإفراغها من مضمونها وتحويلها إلى مسألة شكلية وليست جوهرية كما هو مفترض". كما لفتت المصادر إلى أن كلام بري عن "علاقة ممتازة" مع رئيس الجمهورية موجّه أيضًا للرئيس نواف سلام لإظهار الأخير أنه على مسافة أبعد من رئيس الجمهورية مما هي المسافة بين عين التينة وبعبدا .وكتبت" النهار":علم أن مواقف الموفد الاميركي توم برّاك شغلت الاهتمامات الرئاسية وخصوصاً في اجتماع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا أمس، لفت المراقبين أن بري سارع بعد الظهر إلى الحديث عن مبادرة كان يزمع برّاك إطلاقها لمسار تفاوضي ورفضتها إسرائيل، واستغربوا أن يكون برّاك أطلق ما أطلقه من مواقف منتقدة وحادة حيال السلطات لو كان لبنان وافق فعلاً على مبادرته. وتترقب الأوساط المعنية تالياً جلاء حقيقة الأمر بعد الاطلاع على معطيات رئاستي الجمهورية والحكومة والأميركيين في هذا الصدد.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء بين الرئيسين عون وبري تركز على ملف التفاوض وآليته ، واشارت الى ان الرئيس بري يؤكد ان آلية الميكانيزم هي الانسب ، وهناك خيار ترسيم الحدود البحرية وليس معلوما ما اذا كان هناك من خيار ثالث يولد.وأوضحت المصادر انه جرى التداول بهذين الخيارين واشارت الى ان هناك نموذجين في التفاوض اي نموذج الترسيم البحري حيث كانت الأميركية هي الوسيط كما ونموذج لجنة الميكانيزم التي نشأت بعد وقف اطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني ٢٠٢٤، وهذه اللجنة تضم ممثلين عن لبنان والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا واسرائيل والأمم المتحدة ومكلفة الأشراف على وقف الاعمال العدائية،معتبرة انه لا بد من معرفة وجهتي النظر الأميركية الاسرائيلية لجهة الخيار الذي يعتمد وقد لا يوافقان عليهما او يوافقان، متوقفة عند كلام رئيس المجلس النيابي لجهة تفضيله خيار الميكانيزم.اللقاء بين الرئيسين عون وبري تركز على الاوضاع الامنية في الجنوب، وملف التفاوض مع اسرائيل محوراً اساسياً في الاجماع الذي اكتفى بعده بالقول: «اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس».وأكدت مصادر رسمية ان شيئاً جديداً لم يطرأ على موضوع المفاوضات التي المح اليها الرئيس عون، وان الاتصالات القائمة بين الرؤساء هدفت الى البحث فيما يرونه مصلحة للبنان.ووفق معلومات «البناء» فان الحراك الرئاسي ناتج عن عرض أميركي نقله المبعوث الأميركي توم براك إلى الدولة اللبنانية، يقضي بإطلاق مفاوضات بوساطة أميركية على الملفات العالقة بين لبنان و«إسرائيل» لا سيما النقاط الـ 13 المتنازع عليها إلى جانب النقاط الست التي احتلتها «إسرائيل» بعد الحرب مقابل انتشار الجيش اللبناني الكامل واستكمال نزع السلاح في جنوب الليطاني ثم العمل لاحقاً على حصرية السلاح بيد الدولة بعد تحقق الانسحاب الكامل من الجنوب ووقف الخروقات.وجزمت أوساط سياسية أن «رئيس الجمهورية لن يفرط بعناصر قوة لبنان وبالسيادة الوطنية وبوحدة اللبنانيين وتماسك المؤسسة العسكرية»، مشيرة إلى أن أي موقف لبناني إزاء العرض الأميركي ومواجهة العدوان سيكون بالتوافق بين أركان الدولة والحكومة، وأن الرئيس على تشاور دائم مع رئيسي المجلس والحكومة، ولم يقبل بتفاوض مباشر أو عقد اتفاقية سلام مع «إسرائيل» ولم يفاوض تحت النار، بل على الجانب الإسرائيلي الانسحاب ووقف الخروقات ثم البدء بالمفاوضات.وكتبت" الديار":وفق مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، لن تغير محاولات الضغط على الرئيس بري في موقفه لا اليوم ولا في المستقبل حيال القانون الانتخابي، لان من يظن انه يتعامل مع «اغبياء» فهو «واهم»، فكيف يمكن ان يعتقد احد ان الرئيس بري يمكن ان يقدم تنازلات «لخصومه»، كي يتقدموا على فريقه السياسي انتخابيا؟ لهذا، فالنصيحة للجميع ان يبدؤوا التحضير للانتخابات وفق القانون الحالي، كيلا يداهمهم الوقت. اما الضغط على الرئيس بري فلن يؤدي الى اي نتيجة، وما على «القوات» الا ان تتواضع، وتخيط بغير «هالمسلة»، لان الاسلوب مكشوف وغير مُجدٍ؟!اضافت:جاءت مبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون كمحاولة «لاستدراج» الولايات المتحدة الى مربع جديد، يخرجها من حالة المراوحة التي ارتضت لنفسها به، عندما تنازلت عن دورها كضامن لاتفاق وقف النار.واذا كان الرئيس عون قد نجح في تحصين موقفه داخليا، بوضع شروط محددة لهذا التفاوض الذي يحمي السيادة اللبنانية، ويعيد الاستقرار الى البلاد دون الذهاب الى اتفاق سياسي، الا ان الموقف السلبي الاميركي كان مفاجئا بحديته، بعدما جاء الجواب من توم برّاك واضحا لجهة عدم القدرة على تسويق اقتراح مماثل في «اسرائيل»، التي عادت واكدت للمبعوث الاميركي انها غير معنية باي عملية تفاوض راهنا، وما هو مطلوب من السلطات اللبنانية لا يقبل التفاوض، وهو نزع سلاح اولا، وبعد ذلك يمكن البحث في مستقبل العلاقات، مع اصرار حاسم على عدم التراجع عن استمرار الخروقات الحالية، التي تعتبرها «اسرائيل» جزءا من استراتيجية منع حزب الله من التعافي.وفي هذا الاطار، لا يبدو ان في نية رئيس الجمهورية «الاستسلام» للقضاء و «القدر الاسرائيلي»، وهو يعول على تسلم السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى مهامه مطلع الشهر المقبل، لمحاولة «كسر الجليد» الاميركي.ووفق مصادر سياسية بارزة، سبق وتواصل عون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكذلك مع القيادة السعودية، في محاولة لانعاش المسار التفاوضي. وبعد ان اتضح ان قدرات باريس والرياض في تعديل الموقف الاميركي ضعيفة، ثمة محاولة جدية يعمل عليها بعض الاصدقاء المقربين باتجاه قطر، كدولة راعية للكثير من عمليات التفاوض السابقة، واذا تبلور موقف واضح مع القطريين، فان ثمة بصيص امل في فتح «كوة في الجدار» الاميركي، باعتبار ان للدور القطري وزنا مختلفا داخل البيت الابيض، وقد تنطلق الجهود جديا بعد فترة قد لا تتعدى الشهر المقبل، اذا صمد الاتفاق فيغزة.وقبل ان ينعى التفاوض مع «اسرائيل»، التقى لنحو نصف ساعة مع الرئيس عون في بعبدا. ووفق المعلومات، كانت المقاربة موحدة في كل الملفات، حيث حضر ملف اعادة الاعمار، وكذلك الاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة، وجرى البحث في كيفية الضغط على الدول الضامنة لتفعيل لجنة «الميكانيزم»، لكي تكون فاعلة في وقف الاستباحة الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري كشف أن مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل قد سقط بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن المسار الوحيد حالياً هو مسار «الميكانيزم» الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية الذي أوقف حرب لبنان الأخيرة في تشرين الثاني الماضي.وقال الرئيس بري إن الموفد الأميركي توماس براك، أبلغ لبنان بأن إسرائيل رفضت مقترحاً أميركياً يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات لمدة شهرين، وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنية، وتالياً، يقول بري إنه «تم التراجع عن أي مسار للتفاوض مع إسرائيل، ولم يبقَ سوى الآلية المتبعة عبر لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)».وقال بري إن «براك أبلغ لبنان بشكل رسمي أن المبادرة رفضتها إسرائيل، وبالتالي، لم يعد هناك من مسار دبلوماسي قائم، إلا العمل ضمن آلية لجنة (الميكانيزم)». وأشار إلى أنه «حصل تطور مهم في آلية عملها، بعدما باتت تجتمع كل أسبوعين، خلافاً للمسار الذي اتبعته في السابق»، حيث كانت تعقد اجتماعات متقطعة ومتباعدة.وشدد بري: «إننا متمسكون باتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024، وهي الاتفاقية التي يفترض أن تشرف على تنفيذها لجنة الميكانيزم»، مشيراً إلى أنها «الآلية المعتمدة حالياً، ولا شيء سواها».وأمام هذه التطورات، رفض بري القول إنه متشائم أو متفائل، قائلاً: «أنا متشائل»، في إشارة إلى مساحة مختلطة بين التشاؤم والتفاؤل.وكان بري التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث شكّلت الأوضاع الأمنية في الجنوب وملف التفاوض مع إسرائيل محوراً أساسياً في الاجتماع الذي اكتفى بعده بالقول: «اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس».وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إنه «تم عرض خلال اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما تطرق البحث إلى التطورات في المنطقة بعد قمة شرم الشيخ والاتفاق حول غزة».وأتى لقاء عون مع بري بعد ثلاثة أيام على اجتماع رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام وبعد ساعات على كلام لافت للمبعوث الأميركي توم براك الذي حذّر لبنان من أن التردُّد في نزع سلاح «حزب الله» قد يفتح الباب لتحرُّك إسرائيلي.