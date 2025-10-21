Advertisement

لبنان

تكتلات جديدة على الساحة المسيحية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-10-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1431997-638966314386941615.jpg
Doc-P-1431997-638966314386941615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد الساحة المسيحية في لبنان حراكًا متسارعًا تحضيرا للاستحقاق الانتخابي، إذ بدأ يظهر العديد من اللوائح والتجمعات السياسية الجديدة، بعضها يضم شخصيات مستقلة وأخرى محسوبة على أحزاب تقليدية.
Advertisement
غير أن اللافت في هذا المشهد هو غياب الخطاب السياسي الواضح الذي يجمع هذه التكتلات، ما يجعلها أقرب إلى محاولات لإثبات الوجود أكثر منها مشاريع سياسية متكاملة.
وبحسب متابعين، فإن الإعلان عن هذه التجمعات لا يعني بالضرورة ولادة مشروع موحّد أو رؤية مشتركة، بل يعكس في جوهره رغبة لدى بعض القوى في التأكيد على نقاط تقاطع ظرفية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بدور المسيحيين في الحياة السياسية المقبلة.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
القوى المسيحية لم تحسم قرارها: الخرق مكلف
lebanon 24
21/10/2025 11:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى الهوية والحضور.. الحوار والعلاقات الإسلامية المسيحية
lebanon 24
21/10/2025 11:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني من مدريد: لبنان يعود بثقة إلى الساحة الزراعية العالمية
lebanon 24
21/10/2025 11:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم لنصرالله: حاضرون للشهادة ولن نترك الساحة ولن نتخلى عن السلاح
lebanon 24
21/10/2025 11:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المسيحية في لبنان

الساحة المسيحية

المسيحيين

مسيحية

المسيح

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-10-21
04:10 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:04 | 2025-10-21
04:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24