حملة للقضاء على 80 في المئة من سوق المخدرات

Advertisement

قال مصدر أمني "إن حملة لم يسبق لها مثيل متواصلة على مروّجي المخدرات والتجار، الكبار منهم والصغار، حيث تم إنجاز نجاحات استخبارية كبيرة هذه الفترة من خلال مقاطعة المعلومات بين كل الأجهزة وما وصلها من معلومات من الشبكات وخاصة في والضاحية الجنوبية، وجبل .المصدر لفت إلى أن في جعبة وخاصةً مخابرات الجيش لوائح بأسماء كبيرة معروفة بالشكل وبأماكن الإقامة والاختباء.وختم بالقول إنه مع انتهاء الحملة المقبلة تكون الأجهزة الأمنية دمّرت أو أنهت 80 في المئة من مرتكزات السوق الداخلي للمخدرات.