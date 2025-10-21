Advertisement

لبنان

حملة للقضاء على 80 في المئة من سوق المخدرات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:45
قال مصدر أمني "إن حملة لم يسبق لها مثيل متواصلة على مروّجي المخدرات والتجار، الكبار منهم والصغار، حيث تم إنجاز نجاحات استخبارية كبيرة هذه الفترة من خلال مقاطعة المعلومات بين كل الأجهزة وما وصلها من معلومات من الشبكات وخاصة في البقاع والضاحية الجنوبية، بيروت وجبل لبنان.
المصدر لفت إلى أن في جعبة الأجهزة الأمنية وخاصةً مخابرات الجيش لوائح بأسماء كبيرة معروفة بالشكل وبأماكن الإقامة والاختباء.
وختم بالقول إنه مع انتهاء الحملة المقبلة  تكون الأجهزة الأمنية دمّرت أو أنهت 80 في المئة من مرتكزات السوق الداخلي للمخدرات.
المصدر: لبنان 24
