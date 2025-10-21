Advertisement

لبنان

الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير مرابض تابعة لحزب الله (صور وفيديو)

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:59
Doc-P-1432015-638966341508228789.jpeg
Doc-P-1432015-638966341508228789.jpeg photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة “اكس”: “دمّرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف) حيث دمّرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل”.

وأرفق أدرعي منشوره بفيديو وصور يوثّق العملية الإسرائيلية.
 
