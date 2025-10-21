الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير مرابض تابعة لحزب الله (صور وفيديو)

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة “اكس”: “دمّرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة (هار دوف) حيث دمّرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل”.



وأرفق أدرعي منشوره بفيديو وصور يوثّق العملية .

