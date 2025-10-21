تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 14 آلف ليرة والمازوت 12 ألف ليرة وقارورة 22 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.401.000البنزين 98 أوكتان: 1.441.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.316.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.080.000 ليرة لبنانية