لبنان

تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
21-10-2025 | 02:06
إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 14 آلف ليرة والمازوت 12 ألف ليرة وقارورة الغاز 22 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.401.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.441.000 ليرة لبنانية 
المازوت: 1.316.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.080.000 ليرة لبنانية
