مزارعو الزيتون في الكورة: مستمرون في حماية الموسم الوطني من المؤامرات

أصدرت في بياناً شديد اللهجة حول واقع اللبناني، مؤكدة أن هذا الموسم يُعد أحد أهم أعمدة الذي يستفيد منه كل اللبنانيين، من مزارعين وعمال ومستهلكين.وأشارت الجمعية إلى أن "تآمر بعض الفاسدين في الدولة مع الاستيراد والتزوير منذ ثمانينيات القرن الماضي سمح بإغراق السوق بزيوت مستوردة ملوثة وسامة، محتوية على مواد مسببة للسرطان، ما أفقد المزارعين القدرة على المنافسة، وأجبرهم على بيع أراضيهم التي تحولت إلى مبانٍ ومقالع مدمرة، مسببة تغيرات مناخية وبيئية خطيرة وأضرار صحية للمجتمع".وأضاف البيان: "مع ذلك، نجح المزارعون عام 2015 في منع استيراد زيت ، واستعادة الحياة إلى بساتينهم، ليعودوا لإنتاج زيت دوائي صحي يوفر الغذاء والدواء للشعب اللبناني".وأكدت الجمعية على ضرورة تطبيق قرار منع الاستيراد هذا الموسم، وحذرت من أي تجاوزات أو إعطاء رخص استيراد جديدة، مشددة على أن إنتاج الموسم الحالي يكفي ضعف الاستهلاك المحلي. كما دعت إلى منع المقالع والأفران المدمرة، والسماح باستيراد الأسمنت مع إلغاء الرسوم الاحتكارية المفروضة عليه.