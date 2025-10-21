Advertisement

لبنان

مزارعو الزيتون في الكورة: مستمرون في حماية الموسم الوطني من المؤامرات

Lebanon 24
21-10-2025 | 02:42
A-
A+
Doc-P-1432036-638966366837920206.png
Doc-P-1432036-638966366837920206.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة بياناً شديد اللهجة حول واقع قطاع الزيتون اللبناني، مؤكدة أن هذا الموسم يُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني الذي يستفيد منه كل اللبنانيين، من مزارعين وعمال ومستهلكين.
Advertisement

وأشارت الجمعية إلى أن "تآمر بعض الفاسدين في الدولة مع مافيا الاستيراد والتزوير منذ ثمانينيات القرن الماضي سمح بإغراق السوق اللبنانية بزيوت مستوردة ملوثة وسامة، محتوية على مواد مسببة للسرطان، ما أفقد المزارعين القدرة على المنافسة، وأجبرهم على بيع أراضيهم التي تحولت إلى مبانٍ ومقالع مدمرة، مسببة تغيرات مناخية وبيئية خطيرة وأضرار صحية للمجتمع".

وأضاف البيان: "مع ذلك، نجح المزارعون عام 2015 في منع استيراد زيت الزيتون، واستعادة الحياة إلى بساتينهم، ليعودوا لإنتاج زيت دوائي صحي يوفر الغذاء والدواء للشعب اللبناني".

وأكدت الجمعية على ضرورة تطبيق قرار منع الاستيراد هذا الموسم، وحذرت من أي تجاوزات أو إعطاء رخص استيراد جديدة، مشددة على أن إنتاج الموسم الحالي يكفي ضعف الاستهلاك المحلي. كما دعت إلى منع إعادة تشغيل المقالع والأفران المدمرة، والسماح باستيراد الأسمنت مع إلغاء الرسوم الاحتكارية المفروضة عليه.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح.. تحديد أجور عمال الزيتون وحماية الموسم في الشمال
lebanon 24
21/10/2025 11:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مزارعين في عيترون خلال قطاف الزيتون
lebanon 24
21/10/2025 11:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار أمني إسرائيلي سابق: الاشتباكات مستمرة في حي الزيتون والصبرة شمال غزة
lebanon 24
21/10/2025 11:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديد وجودي للقطاع الزراعي: الزيتون اللبناني يواجه أخطر مواسمه
lebanon 24
21/10/2025 11:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية مزارعي الزيتون

الاقتصاد الوطني

الوكالة الوطنية

الموسم الوطني

قطاع الزيتون

إعادة تشغيل

اللبنانية

الزيتون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-10-21
04:10 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:04 | 2025-10-21
04:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24