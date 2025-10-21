Advertisement

لبنان

نقابة المهندسين.. توصيات في ختام "لبنان في عيون المهندسين والمعماريين"

Lebanon 24
21-10-2025 | 02:45
اختتمت نقابة المهندسين في بيروت مؤتمرها الذي عقد خلال أيام 1 و2 و3 تشرين الأول بعنوان "لبنان في عيون المهندسين والمعماريين"، والذي تناول ثمانية محاور أساسية تهدف إلى تطوير التخطيط الحضري، النقل المستدام، إدارة المياه والطاقة، الأمن الغذائي، البيئة، التعليم الهندسي، والقطاع الرقمي.
الحوكمة والتنظيم المدني:
- تطوير التشريعات الخاصة بالتنظيم المدني.
- تعزيز الشراكات بين الإدارات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
- إنشاء لجنة مرجعية لصياغة منهجيات إعادة الإعمار.

النقل المستدام:
- إنشاء إطار مؤسساتي موحد للتخطيط والتنفيذ.
- تحديث النقل العام والتحول إلى أنظمة منخفضة الانبعاثات.
- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط المروري.

إدارة المياه:
- تأمين الأمن المائي وتحسين جودة الخدمات.
- مواجهة تأثيرات التغير المناخي مثل تسرّب المياه المالحة والفيضانات.
- توظيف حلول مبتكرة لتخزين المياه وتحسين الإدارة المستدامة.

الطاقة والكهرباء والنفط والغاز:
- إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان وتحقيق استدامة مالية.
- تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.
- تحديث القوانين لجذب استثمارات النفط والغاز، وحسم ترسيم الحدود البحرية.

الأمن الغذائي:
- اعتماد استراتيجيات وطنية لضمان سلامة الغذاء المحلي.
- دعم ريادة الأعمال الزراعية وتمكين الشباب والمزارعين.
- تشجيع الأسواق المباشرة بين المنتج والمستهلك.

البيئة وإدارة النفايات:
- تمكين البلديات من إدارة النفايات محلياً.
- إنشاء شبكة مراقبة لجودة الهواء وحماية الموارد المائية.
- معالجة بحيرة القرعون وإنشاء مناطق رطبة لترشيح المياه.

التعليم الهندسي:
- تحديث المناهج لتواكب الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- تعزيز التكامل بين الجامعات والشركات والنقابة.
- تبني التعلم المستمر وإعداد مهندسين قادرين على قيادة التغيير.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
- تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الشبكات بالألياف الضوئية.
- إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني وتفعيلها.
- تعزيز المعارف بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وذكرت النقابة أن التفاصيل الكاملة لكل محور ستُنشر تباعاً على مواقع التواصل الخاصة بالنقابة، داعية إلى تطبيق التوصيات لضمان مستقبل مستدام وابتكاري للبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
 
