نقابة المهندسين.. توصيات في ختام "لبنان في عيون المهندسين والمعماريين"

Advertisement

- تطوير التشريعات الخاصة بالتنظيم المدني.

- تعزيز الشراكات بين الإدارات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

- إنشاء لجنة مرجعية لصياغة منهجيات إعادة الإعمار.

- إنشاء إطار مؤسساتي موحد للتخطيط والتنفيذ.

- تحديث النقل العام والتحول إلى أنظمة منخفضة الانبعاثات.

- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط المروري.

- تأمين الأمن المائي وتحسين جودة الخدمات.

- مواجهة تأثيرات التغير المناخي مثل تسرّب المياه المالحة والفيضانات.

- توظيف حلول مبتكرة لتخزين المياه وتحسين الإدارة المستدامة.

- إصلاح وتحقيق استدامة مالية.

- تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.

- تحديث القوانين لجذب استثمارات ، وحسم ترسيم الحدود البحرية.

- اعتماد استراتيجيات وطنية لضمان سلامة الغذاء المحلي.

- دعم ريادة الأعمال الزراعية وتمكين الشباب والمزارعين.

- تشجيع الأسواق المباشرة بين المنتج والمستهلك.

- تمكين البلديات من إدارة النفايات محلياً.

- إنشاء شبكة مراقبة لجودة الهواء وحماية الموارد المائية.

- معالجة بحيرة القرعون وإنشاء مناطق رطبة لترشيح المياه.

- تحديث المناهج لتواكب الرقمية والذكاء الاصطناعي.

- تعزيز التكامل بين الجامعات والشركات والنقابة.

- تبني التعلم المستمر وإعداد مهندسين قادرين على قيادة التغيير.

- تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الشبكات بالألياف الضوئية.

- إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني وتفعيلها.

- تعزيز المعارف بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

اختتمت نقابة المهندسين في مؤتمرها الذي عقد خلال أيام 1 و2 و3 تشرين الأول بعنوان " في عيون المهندسين والمعماريين"، والذي تناول ثمانية محاور أساسية تهدف إلى تطوير التخطيط الحضري، النقل المستدام، إدارة المياه والطاقة، الأمن الغذائي، البيئة، التعليم الهندسي، والقطاع الرقمي.الحوكمة والتنظيم المدني:النقل المستدام:إدارة المياه:الطاقة والكهرباء والنفط والغاز:الأمن الغذائي:البيئة وإدارة النفايات:التعليم الهندسي:تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:وذكرت النقابة أن التفاصيل الكاملة لكل محور ستُنشر تباعاً على مواقع التواصل الخاصة بالنقابة، داعية إلى تطبيق التوصيات لضمان مستقبل مستدام وابتكاري للبنان.