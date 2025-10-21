27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة المهندسين.. توصيات في ختام "لبنان في عيون المهندسين والمعماريين"
Lebanon 24
21-10-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتمت نقابة المهندسين في
بيروت
مؤتمرها الذي عقد خلال أيام 1 و2 و3 تشرين الأول بعنوان "
لبنان
في عيون المهندسين والمعماريين"، والذي تناول ثمانية محاور أساسية تهدف إلى تطوير التخطيط الحضري، النقل المستدام، إدارة المياه والطاقة، الأمن الغذائي، البيئة، التعليم الهندسي، والقطاع الرقمي.
Advertisement
الحوكمة والتنظيم المدني:
- تطوير التشريعات الخاصة بالتنظيم المدني.
- تعزيز الشراكات بين الإدارات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
- إنشاء لجنة مرجعية لصياغة منهجيات إعادة الإعمار.
النقل المستدام:
- إنشاء إطار مؤسساتي موحد للتخطيط والتنفيذ.
- تحديث النقل العام والتحول إلى أنظمة منخفضة الانبعاثات.
- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط المروري.
إدارة المياه:
- تأمين الأمن المائي وتحسين جودة الخدمات.
- مواجهة تأثيرات التغير المناخي مثل تسرّب المياه المالحة والفيضانات.
- توظيف حلول مبتكرة لتخزين المياه وتحسين الإدارة المستدامة.
الطاقة والكهرباء والنفط والغاز:
- إصلاح
مؤسسة كهرباء لبنان
وتحقيق استدامة مالية.
- تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.
- تحديث القوانين لجذب استثمارات
النفط والغاز
، وحسم ترسيم الحدود البحرية.
الأمن الغذائي:
- اعتماد استراتيجيات وطنية لضمان سلامة الغذاء المحلي.
- دعم ريادة الأعمال الزراعية وتمكين الشباب والمزارعين.
- تشجيع الأسواق المباشرة بين المنتج والمستهلك.
البيئة وإدارة النفايات:
- تمكين البلديات من إدارة النفايات محلياً.
- إنشاء شبكة مراقبة لجودة الهواء وحماية الموارد المائية.
- معالجة بحيرة القرعون وإنشاء مناطق رطبة لترشيح المياه.
التعليم الهندسي:
- تحديث المناهج لتواكب
الثورة
الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- تعزيز التكامل بين الجامعات والشركات والنقابة.
- تبني التعلم المستمر وإعداد مهندسين قادرين على قيادة التغيير.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
- تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الشبكات بالألياف الضوئية.
- إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني وتفعيلها.
- تعزيز المعارف بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وذكرت النقابة أن التفاصيل الكاملة لكل محور ستُنشر تباعاً على مواقع التواصل الخاصة بالنقابة، داعية إلى تطبيق التوصيات لضمان مستقبل مستدام وابتكاري للبنان.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
نقابة المهندسين تختتم مؤتمر "لبنان في عيون المهندسين والمعماريين"... حنا يستعرض تحديات النقابة والواقع المالي
Lebanon 24
نقابة المهندسين تختتم مؤتمر "لبنان في عيون المهندسين والمعماريين"... حنا يستعرض تحديات النقابة والواقع المالي
21/10/2025 11:17:05
21/10/2025 11:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهندسين تطلق مؤتمر "لبنان في عيون المهندسين"
Lebanon 24
نقابة المهندسين تطلق مؤتمر "لبنان في عيون المهندسين"
21/10/2025 11:17:05
21/10/2025 11:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهندسين دانت استهداف "مهندسي الجنوب": لن نصمت أمام الاستهتار بأرواح الكفاءات الوطنية
Lebanon 24
نقابة المهندسين دانت استهداف "مهندسي الجنوب": لن نصمت أمام الاستهتار بأرواح الكفاءات الوطنية
21/10/2025 11:17:05
21/10/2025 11:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهندسين تنعى مهندسين سقطا في الخردلي جراء العدوان الاسرائيلي
Lebanon 24
نقابة المهندسين تنعى مهندسين سقطا في الخردلي جراء العدوان الاسرائيلي
21/10/2025 11:17:05
21/10/2025 11:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة كهرباء لبنان
الذكاء الاصطناعي
الوكالة الوطنية
النفط والغاز
كهرباء لبنان
الثورة
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة عامة لمجلس النواب لانتخاب أميني سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان النيابية
Lebanon 24
جلسة عامة لمجلس النواب لانتخاب أميني سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان النيابية
04:01 | 2025-10-21
21/10/2025 04:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمشاركة في إكسبو الرياض ٢٠٣٠.. توجيه دعوة من السعودية الى لبنان
Lebanon 24
للمشاركة في إكسبو الرياض ٢٠٣٠.. توجيه دعوة من السعودية الى لبنان
04:10 | 2025-10-21
21/10/2025 04:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم عون: لن نقبل بأي تمديد للانتخابات
Lebanon 24
سليم عون: لن نقبل بأي تمديد للانتخابات
04:07 | 2025-10-21
21/10/2025 04:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فقط في لبنان.. بقرة داخل سيارة على طريق البترون (فيديو)
Lebanon 24
فقط في لبنان.. بقرة داخل سيارة على طريق البترون (فيديو)
04:07 | 2025-10-21
21/10/2025 04:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: آن الأوان لمحاسبة المجرمين الحقيقين في عبرا
Lebanon 24
ريفي: آن الأوان لمحاسبة المجرمين الحقيقين في عبرا
04:04 | 2025-10-21
21/10/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:01 | 2025-10-21
جلسة عامة لمجلس النواب لانتخاب أميني سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان النيابية
04:10 | 2025-10-21
للمشاركة في إكسبو الرياض ٢٠٣٠.. توجيه دعوة من السعودية الى لبنان
04:07 | 2025-10-21
سليم عون: لن نقبل بأي تمديد للانتخابات
04:07 | 2025-10-21
فقط في لبنان.. بقرة داخل سيارة على طريق البترون (فيديو)
04:04 | 2025-10-21
ريفي: آن الأوان لمحاسبة المجرمين الحقيقين في عبرا
04:00 | 2025-10-21
حروب بلا نار: كيف تُدار المواجهة بالتهويل؟!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 11:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 11:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 11:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24