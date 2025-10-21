Advertisement

لبنان

بعد تسجيله ارتفاعا في المبيع بنسبة 50 في المئة.. تراجع كبير في هذا القطاع

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-10-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1432044-638966380673636932.jpg
Doc-P-1432044-638966380673636932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعاني سوق استيراد السيارات المستعملة في لبنان حالة ركود كبيرة، فبعدما سجل خلال الصيف انتعاشا ملحوظا وارتفاعا في حركة بيع السيارات بلغت نسبتها أكثر من 50 في المئة، يشتكي أصحاب معارض السيارات المُستعملة حاليا من جمود وتراجع كبير في البيع.
Advertisement

ويعزو أصحاب معارض السيارات المستعملة سبب التراجع  إلى عودة المغتربين إلى بلدانهم بعد انقضاء فصل الصيف وبدء العام الدراسي الجامعي حيث في بداية كل عام يتحرّك بيع السيارات تلبية لحاجات طلاب الجامعات، يُضاف إلى ذلك الوضع السياسي والأمني للبلد حيث يسود حاليا الجمود على المستويات كافة.

أما السبب الأهم فهو المشاكل والتأخر الحاصل في عملية تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ الأخرى بسبب الخلل في الانظمة الحالية المعتمدة ما ينعكس سلباً على مستوردي السيارات.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ترامب: على دول الناتو فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة 50% إلى 100%
lebanon 24
21/10/2025 11:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تسلا بين تراجع المبيعات وتقييم التريليون
lebanon 24
21/10/2025 11:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.67% في مؤشر الأسعار خلال آب
lebanon 24
21/10/2025 11:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
lebanon 24
21/10/2025 11:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

طلاب الجامعات

بيروت

الترا

سي ال

جامع

بيرة

تيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-10-21
04:10 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:04 | 2025-10-21
04:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24