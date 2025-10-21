بعد تسجيله ارتفاعا في المبيع بنسبة 50 في المئة.. تراجع كبير في هذا القطاع

Advertisement

يُعاني سوق استيراد السيارات المستعملة في حالة ركود كبيرة، فبعدما سجل خلال الصيف انتعاشا ملحوظا وارتفاعا في حركة بيع السيارات بلغت نسبتها أكثر من 50 في المئة، يشتكي أصحاب معارض السيارات المُستعملة حاليا من جمود وتراجع كبير في البيع.ويعزو أصحاب معارض السيارات المستعملة سبب التراجع إلى عودة المغتربين إلى بلدانهم بعد انقضاء فصل الصيف وبدء العام الدراسي الجامعي حيث في بداية كل عام يتحرّك بيع السيارات تلبية لحاجات ، يُضاف إلى ذلك الوضع السياسي والأمني للبلد حيث يسود حاليا الجمود على المستويات كافة.أما السبب الأهم فهو المشاكل والتأخر الحاصل في عملية تخليص البضائع في مرفأ وفي المرافئ الأخرى بسبب الخلل في الانظمة الحالية المعتمدة ما ينعكس سلباً على مستوردي السيارات.