لبنان

جعجع يلتقي سلامة.. وتداول في التطورات

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:26
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وزير الثقافة غسان سلامة، وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمهجرين كمال شحادة وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي.
خلال اللقاء تداول المجتمعون في التطورات السياسية المحليّة ولاسيما الوضع الأمني والقلق حيال المرحلة المقبلة، الى مشروع القانون المتعلق بانتخاب المغتربين في الخارج الذي قدمه وزير الخارجية يوسف رجيّ، فضلاً عن مسار لجنة "الميكانيزم".
وزير الخارجية

ملحم الرياشي

وزير الثقافة

وزير الدولة

اللبنانية

الجمهوري

