لبنان
ماريا الحشاش: نجمة التنس اللبنانية تتألق في دبي تحت 14 سنة
Lebanon 24
21-10-2025
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت اللاعبة
اللبنانية
الواعدة ماريا الحشاش (13 عامًا) إنجازًا دوليًا بارزًا بإحراز لقب دورة دبي الدولية للتنس للفئة العمرية تحت 14 سنة، التي أقيمت على ملاعب "الأكاديمية الأميركية في دبي" تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للتنس.
ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من النجاحات الدولية والمحلية التي حققتها الحشاش في الأعوام الأخيرة، خاصة خلال 2024 و2025، لتؤكد أنها واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة التنس اللبنانية.
وتألق الحشاش خلال المباريات، حيث تجاوزت خصومها واحدة تلو الأخرى. ففي الدور الـ16 فازت على
التركية
إليف ساشلي بنتيجة 6-3، 6-0، ثم هزمت
الألمانية
مايا رهال 7-6، 7-5 في ربع النهائي، تلتها انتصارات على البلغارية إيزابيل جايمس 6-3، 6-4 في نصف النهائي، وأخيرًا أطاحت في المباراة النهائية باللاعبة واي شو من هونغ كونغ المصنفة رقم 6، لتحصد اللقب دون خسارة أي مجموعة.
ماريا الحشاش تتلقى تدريبها منذ ثلاث سنوات تحت إشراف والدها جان الحشاش ووالدتها هدى، مع متابعة يومية من المدرب الجيورجي الخبير غيورغي خريكاتزي، الذي رأى فيها مؤهلات كبيرة تؤهلها للتألق محليًا ودوليًا.
وتواصل الحشاش مسيرتها الدراسية في مدرسة سيدة الجمهور، مع موازنة التدريب المكثف والدراسة. كما تسعى مستقبلاً لتمثيل
لبنان
في فئة السيدات، وهي معجبة باللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا وتأمل أن تسير على خطاها لتصبح رمزًا للتنس
اللبناني على
المستوى العالمي.
(الوكالة الوطنية)
كركي في بغداد: تعزيز التعاون بين لبنان والعراق في مجال الضمان الاجتماعي
Lebanon 24
كركي في بغداد: تعزيز التعاون بين لبنان والعراق في مجال الضمان الاجتماعي
06:40 | 2025-10-21
21/10/2025 06:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بايراقداريان من ضبية: سنعيد الحياة إلى المسبح الأولمبي
Lebanon 24
بايراقداريان من ضبية: سنعيد الحياة إلى المسبح الأولمبي
06:29 | 2025-10-21
21/10/2025 06:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحافي محمد علي أحمد مثل أمام النيابة العامة الإستئنافية
Lebanon 24
الصحافي محمد علي أحمد مثل أمام النيابة العامة الإستئنافية
06:13 | 2025-10-21
21/10/2025 06:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في شتورة.. هذا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في شتورة.. هذا ما سيفعله الجيش
06:04 | 2025-10-21
21/10/2025 06:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات براك تُربك المشهد اللبناني.. إنذار مبطّن أم تمهيد للمواجهة؟
Lebanon 24
تحذيرات براك تُربك المشهد اللبناني.. إنذار مبطّن أم تمهيد للمواجهة؟
06:00 | 2025-10-21
21/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
