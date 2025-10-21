ماريا الحشاش: نجمة التنس اللبنانية تتألق في دبي تحت 14 سنة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

حققت اللاعبة الواعدة ماريا الحشاش (13 عامًا) إنجازًا دوليًا بارزًا بإحراز لقب دورة دبي الدولية للتنس للفئة العمرية تحت 14 سنة، التي أقيمت على ملاعب "الأكاديمية الأميركية في دبي" تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للتنس.ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من النجاحات الدولية والمحلية التي حققتها الحشاش في الأعوام الأخيرة، خاصة خلال 2024 و2025، لتؤكد أنها واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة التنس اللبنانية.وتألق الحشاش خلال المباريات، حيث تجاوزت خصومها واحدة تلو الأخرى. ففي الدور الـ16 فازت على إليف ساشلي بنتيجة 6-3، 6-0، ثم هزمت مايا رهال 7-6، 7-5 في ربع النهائي، تلتها انتصارات على البلغارية إيزابيل جايمس 6-3، 6-4 في نصف النهائي، وأخيرًا أطاحت في المباراة النهائية باللاعبة واي شو من هونغ كونغ المصنفة رقم 6، لتحصد اللقب دون خسارة أي مجموعة.ماريا الحشاش تتلقى تدريبها منذ ثلاث سنوات تحت إشراف والدها جان الحشاش ووالدتها هدى، مع متابعة يومية من المدرب الجيورجي الخبير غيورغي خريكاتزي، الذي رأى فيها مؤهلات كبيرة تؤهلها للتألق محليًا ودوليًا.وتواصل الحشاش مسيرتها الدراسية في مدرسة سيدة الجمهور، مع موازنة التدريب المكثف والدراسة. كما تسعى مستقبلاً لتمثيل في فئة السيدات، وهي معجبة باللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا وتأمل أن تسير على خطاها لتصبح رمزًا للتنس المستوى العالمي.