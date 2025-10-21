Advertisement

لبنان

ماريا الحشاش: نجمة التنس اللبنانية تتألق في دبي تحت 14 سنة

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1432073-638966411082960915.png
Doc-P-1432073-638966411082960915.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حققت اللاعبة اللبنانية الواعدة ماريا الحشاش (13 عامًا) إنجازًا دوليًا بارزًا بإحراز لقب دورة دبي الدولية للتنس للفئة العمرية تحت 14 سنة، التي أقيمت على ملاعب "الأكاديمية الأميركية في دبي" تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للتنس.
Advertisement

ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من النجاحات الدولية والمحلية التي حققتها الحشاش في الأعوام الأخيرة، خاصة خلال 2024 و2025، لتؤكد أنها واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة التنس اللبنانية.

وتألق الحشاش خلال المباريات، حيث تجاوزت خصومها واحدة تلو الأخرى. ففي الدور الـ16 فازت على التركية إليف ساشلي بنتيجة 6-3، 6-0، ثم هزمت الألمانية مايا رهال 7-6، 7-5 في ربع النهائي، تلتها انتصارات على البلغارية إيزابيل جايمس 6-3، 6-4 في نصف النهائي، وأخيرًا أطاحت في المباراة النهائية باللاعبة واي شو من هونغ كونغ المصنفة رقم 6، لتحصد اللقب دون خسارة أي مجموعة.

ماريا الحشاش تتلقى تدريبها منذ ثلاث سنوات تحت إشراف والدها جان الحشاش ووالدتها هدى، مع متابعة يومية من المدرب الجيورجي الخبير غيورغي خريكاتزي، الذي رأى فيها مؤهلات كبيرة تؤهلها للتألق محليًا ودوليًا.

وتواصل الحشاش مسيرتها الدراسية في مدرسة سيدة الجمهور، مع موازنة التدريب المكثف والدراسة. كما تسعى مستقبلاً لتمثيل لبنان في فئة السيدات، وهي معجبة باللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا وتأمل أن تسير على خطاها لتصبح رمزًا للتنس اللبناني على المستوى العالمي.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
خسارة مفاجئة للبنان أمام البحرين في سلة آسيا تحت 16 سنة
lebanon 24
21/10/2025 14:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة
lebanon 24
21/10/2025 14:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
يوفيتش تحصد أول ألقابها في بطولات اتحاد لاعبات التنس
lebanon 24
21/10/2025 14:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية: نعمل تحت سقف القوانين
lebanon 24
21/10/2025 14:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

اللبناني على

الألمانية

اللبنانية

أكاديمية

التركية

العمري

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:40 | 2025-10-21
06:29 | 2025-10-21
06:13 | 2025-10-21
06:04 | 2025-10-21
06:00 | 2025-10-21
05:59 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24