المجلس النيابي جدّد انتخاب أمينيّ السرّ و3 مفوضين وانتخب أعضاء اللجان

رفع الجلسة العامة التي الـتأمت برئاسته في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وخصصت لانتخاب أمينيّ السرّ والمفوضين الـ3 وأعضاء اللجان وبقية هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه.

وطرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حلّ النائب ملحم الرياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الاعلام ، والنائب اديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات.



وأعلن الرئيس في ختام الجلسة بقاء رؤساء ومقرري اللجان في مواقعهم حسب ما تبلغ من اللجان النيابية.

عون

وبعد انتهاء الجلسلة، قال النائب ألان عون بعد فوزه بالتزكية بمنصب أمين سرّ المجلس: "أشكر ثقة الكتل النيابية وآسف لأنّ البعض يُحاول أن يكون أداة لتصفية حسابات سياسيّة".

عدوان

أما النائب جورج عدوان، فدعا "رئيس الحكومة لإدراج المشروع الذي تقدّم به الوزير رجّي بالنسبة لانتخابات المغتربين على جدول أعمال أول جلسة والتصويت عليه وإلا يكون سلام لا يُمارس مسؤوليّته وعليه أن يتحمّل ما سيحصل في الانتخابات".

وأضاف عدوان: "سنُدافع بكلّ ما أوتينا من قوة من أجل تصويت غير المقيمين للـ128 نائباً فهذا حقّ مقدّس لهم".

وتابع: "لا تأجيل ليوم واحد للإنتخابات النيابية ولا نسير بأيّ تسويات خارج الدستور والقانون".

سكاف



وقال النائب غسان سكاف "سأطلب تأجيل الانتخابات إلى 15 تموز للسماح للمغتربين بالانتخاب خلال تواجدهم في وهذا ضمن تسوية سياسية تطبخ خلف الكواليس".

قبيل جلسة مجلس النواب

وقبيل إنعقاد الجلسة، أكد مجلس النواب الياس بو صعب ان الجلسة ادارية وغير متوقع أن تكون غير ذلك ولدينا لجنة فرعية تدرس كل القوانين ومقاطعة اللجنة موقت.



وأضاف بو صعب: "طرحت سابقا على كل النواب سحب اقتراحات القوانين وترك واحد منها واكرر طلبي كي تركز اللجنة على قانون واحد".

النائب الياس حنكش اعتبر ان هي خلق ديناميكية معيّنة داخل مجلس النواب وهناك لجانٌ لا تنتج وأعضاء يجب أن يتغيّروا لذلك يجب أن نقوم بأفضل ما يُمكن في هذا الإطار.

حنكش وردًّا على سؤال للـMTV قال: لبنان وصل إلى هنا لأنّنا لا نحترم المهل الدستورية لذلك علينا أن نحرص على احترام الدستور وممنوع تأجيل الإنتخابات وسنضغط أكثر في ملفّ اقتراع المغتربين.

النائب ميشال دويهي أعلن انه بعد إتصالات مع الكتل النيابية وتقييم الأرقام قررنا في "تحالف التغيير" عدم خوض انتخابات أمانة سر المجلس، مشدداً على ان ترشّحه لمنصب أمين سرّ هيئة مكتب المجلس غير موجّه ضدّ النائب ألان عون بل أستهدف خلق التوازن السياسي.

وقال: بعض الكتل لا تجرؤ على المنافسة و"لبنان القوي" لم يدعمني كما تم الترويج.