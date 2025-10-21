Advertisement

لبنان

رابطة المتعاقدين: مستمرون في معركة التثبيت وإنهاء التعاقد

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:27
أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) أنها تواصل حملتها الهادفة إلى تسليم اقتراحي قانوني التثبيت والتفرغ إلى الجهات المعنية، في إطار سعيها لإقرار حل عادل وشامل لقضية المتعاقدين.
وفي هذا السياق، عقد اجتماع بين عضو لجنة التربية النيابية الدكتور بلال الحشيمي ورئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين وأمينة الشؤون الإدارية سوسن مناصفي، جرى خلاله بحث تفاصيل القانونين والتحديات المرتبطة بإمكانية التثبيت في المرحلة الراهنة، إضافة إلى دور مجلس الخدمة المدنية في هذا الملف.

وأكدت شاهين خلال اللقاء تمسّك الرابطة برفع الظلم عن جميع المتعاقدين، لا سيما القدامى منهم، وبأي صيغة متاحة تحقق العدالة. من جهته، شدد الحشيمي على أنه إلى جانب المتعاقدين وسيوقّع على القانون الداعم لحقوقهم، وتم الاتفاق على عقد جلسة إضافية لمتابعة النقاش والبحث في كل السبل التي تساهم في إقرار القانون الأكثر إنصافًا.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحملة مستمرة لإنهاء بدعة التعاقد وجعل هذا الملف أولوية لدى كل المعنيين بالقطاع التربوي، مشددًا على أن "المعركة ليست من أجل مكانة المعلّم فحسب، بل من أجل استقرار المدرسة الرسمية في لبنان".
