رابطة المتعاقدين: مستمرون في معركة التثبيت وإنهاء التعاقد

أعلنت المتعاقدين في الرسمي في (CTLP) أنها تواصل حملتها الهادفة إلى تسليم اقتراحي قانوني التثبيت والتفرغ إلى الجهات المعنية، في إطار سعيها لإقرار حل عادل وشامل لقضية المتعاقدين.وفي هذا السياق، عقد اجتماع بين عضو لجنة التربية النيابية الدكتور ورئيسة الرابطة الدكتورة نسرين وأمينة سوسن مناصفي، جرى خلاله بحث تفاصيل القانونين والتحديات المرتبطة بإمكانية التثبيت في المرحلة الراهنة، إضافة إلى دور في هذا الملف.وأكدت شاهين خلال اللقاء تمسّك الرابطة برفع الظلم عن جميع المتعاقدين، لا سيما القدامى منهم، وبأي صيغة متاحة تحقق العدالة. ، شدد الحشيمي على أنه إلى جانب المتعاقدين وسيوقّع على القانون الداعم لحقوقهم، وتم الاتفاق على عقد جلسة إضافية لمتابعة والبحث في كل السبل التي تساهم في إقرار القانون الأكثر إنصافًا.وختم البيان بالتأكيد على أن الحملة مستمرة لإنهاء بدعة التعاقد وجعل هذا الملف أولوية لدى كل المعنيين بالقطاع ، مشددًا على أن "المعركة ليست من أجل مكانة المعلّم فحسب، بل من أجل استقرار المدرسة الرسمية في لبنان".