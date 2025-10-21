Advertisement

لبنان

مرفأ بيروت.. إنجاز يلفت أنظار الصحافة الدولية

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1432103-638966438172618535.png
Doc-P-1432103-638966438172618535.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة The Digital Star News تقريراً موسعاً تناولت فيه التحول الكبير الذي شهده مرفأ بيروت خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيرة إلى أن ما تحقق هناك يمثل واحدة من أبرز قصص النجاح في الشرق الأوسط.
Advertisement

وأشادت الصحيفة بـ القيادة "الرؤيوية والصلبة" لرئيس مجلس الإدارة المدير العام عمر عيتاني، الذي تمكّن – وفق التقرير – من إعادة صياغة صورة المرفأ من موقعٍ للكارثة إلى نموذجٍ في الإدارة الحديثة والنهضة المؤسسية، رغم الظروف الاقتصادية والسياسية القاسية التي يعيشها لبنان.

وأكد التقرير أن عيتاني تسلّم إدارة المرفأ في لحظة مفصلية، حين كانت الثقة المحلية والدولية شبه معدومة، لكنه نجح في استعادتها بخطوات إصلاحية عملية اعتمدت على الشفافية، التكنولوجيا، والحوكمة الرشيدة، ما جعل مرفأ بيروت "قصة تحوّل نادرة في منطقة مضطربة".

وبحسب أرقام الصحيفة، فقد قفز المرفأ من المرتبة 700 عالمياً في عام 2020 إلى المرتبة 54 عام 2025، ليُصنّف بين أسرع المرافئ تطوراً في الشرق الأوسط، وهو إنجاز وُصف بـ"الاستثنائي" بالنظر إلى الأزمات المتراكمة التي واجهها لبنان.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المرفأ نال للمرة الأولى في تاريخه شهادة ISPS الدولية الخاصة بالسلامة والأمن البحري، ما جعله يلتزم بأرفع المعايير العالمية في التشغيل والإدارة، ويفتح أمامه أبواب التعاون مع أبرز المرافئ العالمية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن عيتاني قاد عملية شراكات استراتيجية نوعية، أبرزها مع شركة CMA CGM العالمية، ما ساهم في رفع مستوى الإنتاجية والاحترافية، وإدخال أنظمة تشغيل رقمية متقدمة جعلت بيروت مركزاً لوجستياً تنافسياً في المنطقة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن "قصة مرفأ بيروت هي صورة مصغّرة عن لبنان نفسه"، بلد ينهض من تحت الركام بإرادة أبنائه. واعتبرت أن تجربة عمر عيتاني تمثل نموذجاً للإدارة الوطنية الحديثة، التي تجمع بين الرؤية والصلابة، مؤكدة أنه حوّل الدمار إلى تنمية، واليأس إلى أمل، والأزمة إلى فرصة حقيقية للنهوض.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ
lebanon 24
21/10/2025 14:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة مراسلون بلا حدود: نطالب بتحقيق العدالة للضحايا وبدخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة
lebanon 24
21/10/2025 14:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
lebanon 24
21/10/2025 14:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
lebanon 24
21/10/2025 14:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الإدارة

الوكالة الوطنية

مجلس الإدارة

المدير العام

الشرق الأوسط

إدارة المرفأ

عيتاني

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:40 | 2025-10-21
06:29 | 2025-10-21
06:13 | 2025-10-21
06:04 | 2025-10-21
06:00 | 2025-10-21
05:59 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24