مرفأ بيروت.. إنجاز يلفت أنظار الصحافة الدولية

Advertisement

نشرت صحيفة The Digital Star News تقريراً موسعاً تناولت فيه التحول الكبير الذي شهده مرفأ خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيرة إلى أن ما تحقق هناك يمثل واحدة من أبرز قصص النجاح في .وأشادت الصحيفة بـ القيادة "الرؤيوية والصلبة" لرئيس عمر ، الذي تمكّن – وفق التقرير – من إعادة صياغة صورة المرفأ من موقعٍ للكارثة إلى نموذجٍ في الإدارة الحديثة والنهضة المؤسسية، رغم الظروف الاقتصادية والسياسية القاسية التي يعيشها .وأكد التقرير أن عيتاني تسلّم في لحظة مفصلية، حين كانت الثقة المحلية والدولية شبه معدومة، لكنه نجح في استعادتها بخطوات إصلاحية عملية اعتمدت على الشفافية، التكنولوجيا، والحوكمة الرشيدة، ما جعل مرفأ بيروت "قصة تحوّل نادرة في منطقة مضطربة".وبحسب أرقام الصحيفة، فقد قفز المرفأ من المرتبة 700 عالمياً في عام 2020 إلى المرتبة 54 عام 2025، ليُصنّف بين أسرع المرافئ تطوراً في الشرق الأوسط، وهو إنجاز وُصف بـ"الاستثنائي" بالنظر إلى الأزمات المتراكمة التي واجهها لبنان.كما لفتت الصحيفة إلى أن المرفأ نال للمرة الأولى في تاريخه شهادة ISPS الدولية الخاصة بالسلامة والأمن البحري، ما جعله يلتزم بأرفع المعايير العالمية في التشغيل والإدارة، ويفتح أمامه أبواب التعاون مع أبرز المرافئ العالمية.وأشار التقرير كذلك إلى أن عيتاني قاد عملية شراكات استراتيجية نوعية، أبرزها مع شركة CMA CGM العالمية، ما ساهم في رفع مستوى الإنتاجية والاحترافية، وإدخال أنظمة تشغيل رقمية متقدمة جعلت بيروت مركزاً لوجستياً تنافسياً في المنطقة.وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن "قصة مرفأ بيروت هي صورة مصغّرة عن لبنان نفسه"، بلد ينهض من تحت الركام بإرادة أبنائه. واعتبرت أن تجربة عمر عيتاني تمثل نموذجاً للإدارة الوطنية الحديثة، التي تجمع بين الرؤية والصلابة، مؤكدة أنه حوّل الدمار إلى تنمية، واليأس إلى أمل، والأزمة إلى فرصة حقيقية للنهوض.