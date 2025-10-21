Advertisement

لبنان

ابتداءً من هذا الموعد.. طقس دافئ يفوق المعدلات الموسمية

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:54
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً الأربعاء مشمساً إلى قليل الغيوم مع سحب مرتفعة، ترافقه زيادة ملحوظة في درجات الحرارة التي ستتخطى معدلاتها الموسمية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة، في حين تنشط الرياح تدريجياً بعد الظهر.
وفي تفاصيل النشرة:

– الحال العامة:
يسيطر طقس خريفي مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم غد الأربعاء بكتل هوائية دافئة مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بحيث تتجاوز المعدلات الموسمية لشهر تشرين الأول، ترافقها نسبة رطوبة منخفضة ما يزيد من الإحساس بالجفاف في الأجواء.
معدلات درجات الحرارة المعتادة لشهر تشرين الأول:
في بيروت بين 21 و29 درجة مئوية،
في طرابلس بين 20 و28 درجة،
وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:

الثلاثاء:
قليل الغيوم مع تشكّل الضباب على المرتفعات، وارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الداخلية والجبلية.

الأربعاء:
مشمس إلى قليل الغيوم مع سحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى المعدلات الموسمية، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة. كما يُتوقع أن تنشط الرياح بعد الظهر خصوصاً في المناطق الشمالية والساحلية.

الخميس:
طقس صحو ومستقر يرافقه ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، فيما تنشط الرياح أحياناً خصوصاً في فترة ما بعد الظهر.

الجمعة:
قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكوّن الضباب على المرتفعات خلال ساعات المساء والليل.

– درجات الحرارة المتوقعة:
على الساحل بين 22 و29 درجة مئوية،
في الجبال بين 12 و25 درجة،
وفي الداخل بين 12 و28 درجة.

– الرياح السطحية:
جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهاراً، متقلبة وضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالاً.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 26 درجة مئوية.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– شروق الشمس: الساعة 6:47 صباحاً.
– غروب الشمس: الساعة 17:58 مساءً.
المديرية العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الجزيرة

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

