إشكال وإطلاق نار في عين بورضاي

21-10-2025 | 05:41
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في عين بورضاي- بعلبك تطوّر الى إطلاق نار.
وبحسب المعلومات، أُصيب شخصٌ في الإشكال.
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24