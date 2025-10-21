27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إشكال وإطلاق نار في عين بورضاي
Lebanon 24
21-10-2025
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن وقوع إشكال في عين بورضاي-
بعلبك
تطوّر الى إطلاق نار.
Advertisement
وبحسب المعلومات، أُصيب شخصٌ في الإشكال.
مواضيع ذات صلة
إشكال وإطلاق نار في مُخيّم عين الحلوة.. ورصاص طائش يطال البركسات
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في مُخيّم عين الحلوة.. ورصاص طائش يطال البركسات
21/10/2025 16:35:20
21/10/2025 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في البازورية فجراً.. إشكال وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في البازورية فجراً.. إشكال وإطلاق نار
21/10/2025 16:35:20
21/10/2025 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال فردي تطوّر إلى إطلاق نار
Lebanon 24
إشكال فردي تطوّر إلى إطلاق نار
21/10/2025 16:35:20
21/10/2025 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ٳطلاق نار كثيف في مخيّم عين الحلوة
Lebanon 24
ٳطلاق نار كثيف في مخيّم عين الحلوة
21/10/2025 16:35:20
21/10/2025 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عين بورضاي
لبنان 24
لبنان
بعلبك
تابع
قد يعجبك أيضاً
"بيروت كتب" يعود بنسخته الثالثة... عندما تقاوم الثقافة الصمت
Lebanon 24
"بيروت كتب" يعود بنسخته الثالثة... عندما تقاوم الثقافة الصمت
09:30 | 2025-10-21
21/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور على جثة إمرأة في بلدة الكنيسة... هذه هويّة القاتل (صورة)
Lebanon 24
بعد العثور على جثة إمرأة في بلدة الكنيسة... هذه هويّة القاتل (صورة)
09:29 | 2025-10-21
21/10/2025 09:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ طائر عقاب مرقط كبير في عكار وتأهيله قبل إطلاقه مجددًا
Lebanon 24
إنقاذ طائر عقاب مرقط كبير في عكار وتأهيله قبل إطلاقه مجددًا
09:28 | 2025-10-21
21/10/2025 09:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش عرض الأوضاع مع الوزيرة السيّد والناىب كرم
Lebanon 24
قائد الجيش عرض الأوضاع مع الوزيرة السيّد والناىب كرم
09:09 | 2025-10-21
21/10/2025 09:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 4 سوريين في البيسارية
Lebanon 24
توقيف 4 سوريين في البيسارية
09:07 | 2025-10-21
21/10/2025 09:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2025-10-21
"بيروت كتب" يعود بنسخته الثالثة... عندما تقاوم الثقافة الصمت
09:29 | 2025-10-21
بعد العثور على جثة إمرأة في بلدة الكنيسة... هذه هويّة القاتل (صورة)
09:28 | 2025-10-21
إنقاذ طائر عقاب مرقط كبير في عكار وتأهيله قبل إطلاقه مجددًا
09:09 | 2025-10-21
قائد الجيش عرض الأوضاع مع الوزيرة السيّد والناىب كرم
09:07 | 2025-10-21
توقيف 4 سوريين في البيسارية
09:00 | 2025-10-21
إذا لم تكن واشنطن قادرة على لجم تل أبيب فمن يستطيع؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 16:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24