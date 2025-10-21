Advertisement

لبنان

كركي في بغداد: تعزيز التعاون بين لبنان والعراق في مجال الضمان الاجتماعي

Lebanon 24
21-10-2025 | 06:40
في إطار مشاركته في مؤتمر الضمان الصحي العراقي الأول، الذي عُقد في بغداد بتاريخ 19 تشرين الأول 2025 تحت شعار "بناء الحاضر وصياغة المستقبل"، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الصحية والاستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق.
وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور كركي بزيارة إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق، حيث عقد اجتماعًا مع المديرة العامة للدائرة السيدة خلود الجابري، بحضور الفريق المعاون ومدير العلاقات العامة في الجمعية محمد خليفة.

وخلال اللقاء، جرى البحث في واقع الضمان الاجتماعي في العراق، لا سيما لجهة الخدمات التي يقدمها للمشتركين والفئات المستفيدة منه، إضافة إلى آليات إدارة واستثمار أموال الضمان بما يضمن الاستدامة المالية للنظام.

من جهته، عرض الدكتور كركي تجربة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، متحدثًا عن خطة التعافي التي تم اعتمادها لتعزيز التقديمات الصحية للمضمونين وأفراد عائلاتهم، وعن قانون التقاعد الجديد الذي ينتظر صدور المراسيم التطبيقية لتفعيله، فضلًا عن المشاريع الإصلاحية التي أُعدّت وأُحيلت إلى الجهات المختصة، ومن بينها نظام التأمين ضد البطالة.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز التعاون بين كل من الضمان الاجتماعي العراقي والجمعية العربية للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، في إطار تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة والخدمات.
