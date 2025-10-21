Advertisement

لبنان

توقيف شخص للإشتباه بتواصله مع العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:24
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
ضمن إطار مهام المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة أعمال التجسّس، وبتاريخ 20/10/2025، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية الفلسطيني (م. ش.)، للاشتباه بتواصله مع العدوّ الإسرائيلي، من خلال متابعته للصفحة الرسمية لجهاز الموساد (The Mossad) على موقع فايسبوك.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
