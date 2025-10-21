توقيف شخص للإشتباه بتواصله مع العدوّ الإسرائيليّ

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:ضمن إطار مهام لأمن الدولة في مكافحة أعمال التجسّس، وبتاريخ 20/10/2025، أوقفت دورية من الإقليمية الفلسطيني (م. ش.)، للاشتباه بتواصله مع العدوّ ، من خلال متابعته للصفحة الرسمية لجهاز (The Mossad) على موقع فايسبوك.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة المختص.