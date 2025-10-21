عن المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين.. بيانٌ من الأمن العام

أعلنت في بيان، أنها ستنظم عبر مركز العريضة الحدودي مع المرحلة السادسة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 23/10/2025، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، على ان تكون نقطةالتجمع في معرض رشيد كرامي - ".

