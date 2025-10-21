Advertisement

لبنان

عن المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين.. بيانٌ من الأمن العام

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:42
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها ستنظم عبر مركز العريضة الحدودي مع سوريا المرحلة السادسة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك يوم الخميس الواقع فيه  23/10/2025، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، على ان تكون نقطةالتجمع في معرض رشيد كرامي - طرابلس".
المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

الحكومة اللبنانية

المديرية العامة

الصليب الأحمر

اللبنانية

النازحين

