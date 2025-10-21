Advertisement

لبنان

العبسي استقبل سلام: الحوار والمشاركة أساس الاستقرار الوطني

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:55
زار رئيس الحكومة نواف سلام البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، في المقر البطريركي في الربوة، بحضور راعي أبرشية بيروت المطران جورج بقعوني، ورئيس الديوان البطريركي الأب رامي واكيم، والدكتور طلال المقدسي، ورئيس تحرير جريدة اللواء الأستاذ صلاح سلام.
خلال اللقاء، تمّ بحث الأوضاع العامة في لبنان، وآليات عمل مجلس الوزراء لتحقيق أفضل النتائج لمستقبل البلاد، إضافة إلى استعراض مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

بدوره، أعرب البطريرك العبسي عن شكره للرئيس سلام على الزيارة، مثمنًا الجهود المبذولة لوقف النزف الدموي والاقتصادي في لبنان. وأكد على ضرورة اتباع سياسة تقوم على المحبة والمشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية، مشددًا على أهمية تغيير الذهنية وتعميم سياسات التفاهم والحوار والمشاركة في ظل التشنجات المتصاعدة.
