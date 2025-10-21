العبسي استقبل سلام: الحوار والمشاركة أساس الاستقرار الوطني

Advertisement

زار رئيس الحكومة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم ، في المقر البطريركي في الربوة، بحضور راعي أبرشية المطران بقعوني، ورئيس البطريركي الأب رامي واكيم، والدكتور طلال المقدسي، ورئيس تحرير جريدة اللواء الأستاذ صلاح سلام.خلال اللقاء، تمّ بحث الأوضاع العامة في ، وآليات عمل لتحقيق أفضل النتائج لمستقبل البلاد، إضافة إلى استعراض مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.بدوره، أعرب البطريرك العبسي عن شكره للرئيس سلام على الزيارة، مثمنًا الجهود المبذولة لوقف النزف الدموي والاقتصادي في لبنان. وأكد على ضرورة اتباع سياسة تقوم على المحبة والمشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية، مشددًا على أهمية تغيير الذهنية وتعميم سياسات التفاهم والحوار والمشاركة في ظل التشنجات المتصاعدة.