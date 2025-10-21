الرئيس عون عرض مع مسؤول أممي لملف السلامة المرورية واطلع من وفد طبي على واقع فوضى مراكز التجميل غير الشرعية

Advertisement

شهد قصر قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وصحية واجتماعية. فسياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، النائب وليد البعريني الذي أوضح بعد اللقاء، انه بحث مع رئيس الجمهورية "في الأوضاع العامة في البلاد، واكدنا تأييدنا للمواقف التي تصدر عن فخامته، لا سيما في موضوع التفاوض وحصرية السلاح، خصوصا ان رئيس الجمهورية يتعاطى بحكمة مع هذين الملفين الدقيقين لتجنيب البلاد أي صدام داخلي".وأشار البعريني الى ان البحث تناول أيضا "قضايا تهم منطقة عكار واهاليها".فرعونواستقبل النائب والوزير السابق ميشال فرعون، يرافقه الدكتور أنطوان مسرة وآلان خبيه، الذين وجهوا له الدعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي سيعقد في 20 تشرين الثاني المقبل في متحف روبير معوض الخاص، والذي سيمهد لاصدار الجزء الثاني من الكتاب الذي سبق ان صدر الجزء الأول منه بعنوان " والنمسا خبرات مقارنة، حياد لبنان الرسمي في اطار جامعة ". وسيحمل الجزء الثاني عنوان "حياد لبنان الرسمي في اطار جامعة الدول العربية - حياد لبنان واللبنانيين، إقفال لبنان الساحة والساحات".وأوضح فرعون ان "هذا الموضوع يستند الى ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري لحكومة الإنقاذ والجزء الأول من الكتاب، مع صياغة توليفية حول حياد لبنان الرسمي، وتأكيد حياد لبنان في الوثائق الرسمية"، ولفت الى ان "هذه المبادرة تأتي بمشاركة النمسا من خلال خبرتها في الحياد"، مشيرا الى "مشاركة خبراء وجامعيين لبنانيين في حياد لبنان الرسمي في التطبيق والثقافة والذاكرة والتربية".وخلال اللقاء تم التطرق الى دقة المرحلة التي تحتاج الى تطبيق القرارات المتعلقة بحصرية السلاح وإلاصلاح.ويتولى إدارة اللقاء التشاوري وجمع وكتابة الخلاصة التوليفية التي ستصدر في الجزء الثاني كل من ميشال فرعون، أنطوان مسرة، "مؤسسة أداء" و"المؤسسة للسلم الأهلي الدائم".المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرقاتواستقبل الرئيس عون المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرقات جان تود JEAN TODT يرافقه مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان (WFP) ماثيو هولنغورث Mathew Hollinguorth ورئيس بلدية شتورة رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية لدى "جوستيسيا" ميشال مطران.وقد اطلع تود الرئيس عون على الحملات التي يشرف عليها لتحقيق ملف السلامة المرورية في دول العالم ودعم مسار خفض عدد القتلى والجرحى الناتج عن حوادث السير، موردا سلسلة إحصاءات حول الحوادث المرورية في عدد من بلدان العالم والتي تظهر ارتفاعا ملحوظا في نسبة القتلى والجرحى.وشدد تود على "ضرورة تنظيم حملات توعوية تشارك فيها شخصيات ذات حضور في المجتمعات، سواء كانت رسمية او ثقافية او فنية او رياضية، لايصال رسائل التوعية بشكل جيد ومفيد، خصوصا لجهة ضرورة ارتداء "الخوذة" لراكبي الدراجات، إضافة الى مراقبة السرعة وعدم شرب الكحول او التكلم عبر الهاتف الخلوي خلال السير، لأن كل هذه الاعمال تسبب حوادث سير قاتلة".واقترح ان "يجتمع وزراء الصحة والاشغال والداخلية والتربية ليضعوا معا قواعد جديدة للسلامة المرورية والتشدد في تطبيق القانون"، لافتا الى ان "أجهزة جاهزة للمشاركة في برامج التوعوية للسلامة المرورية".وقدم تود للرئيس عون "خوذة" نموذجية، متمنيا ان "تعمم على راكبي الدراجات في لبنان للمحافظة على سلامتهم خلال تنقلهم على الطرق"، لا سيما وانه لاحظ خلال انتقاله من الفندق الى قصر بعبدا، ان "ركاب الدراجات لا يضعون خوذات على رؤوسهم ما يعرضهم للخطر المحتوم".وحيا الرئيس عون بالسيد تود، منوها بـ"الجهود التي يقوم بها من اجل تعميم ثقافة السلامة المرورية"، مرحبا بـ"أي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة في هذا الاتجاه"، مؤكدا ان "التعليمات صدرت الى بالتشدد في تطبيق قانون السير والمحافظة على سلامة المواطنين".وفد طبيصحيا، استقبل الرئيس عون رئيس جمعية أطباء الانف والاذن والحنجرة وجراحة الوجه والعنق الدكتور رائد رطيل مع وفد ضم الدكاترة ميشلين معماري، مصطفى سويدان، رامي عبادي، مايا زيعور، ندى سويدان وبول عودة، الذين نقلوا الى رئيس الجمهورية "معاناة أطباء الجلد والاذن والحنجرة وجراحة التجميل، من وجود تعديات على مهنة التجميل من قبل اشخاص ينشئون مراكز تجميل خلافا للقانون ومن دون أي ترخيص قانوني، ولا يحملون شهادات طبية تسمح لهم بممارسة طب التجميل، فضلا عن وجود شهادات مزورة، ويحظى هؤلاء المخالفون بتغطية من جهات نافذة في لبنان، ما أدى الى تشويه في سمعة الأطباء الذين يمارسون جراحة التجميل ويجرون عمليات جراحية وغير جراحية".وأورد الأطباء نماذج عن المخالفات المرتكبة في هذا الاتجاه، إضافة الى توزيع منتحلي الصفة ادوية مزورة وأخرى انتهت فترة صلاحياتها، "ما يعرض المرضى للخطر"، علما انه سجلت حوادث عدة في هذا المجال".واقترح الوفد الطلب الى وزارتي الصحة والداخلية "التشدد في تطبيق القوانين التي ترعى جراحات التجميل إضافة الى تنظيم حملات توعوية والتدقيق في هويات ممارسي هذه المهنة". وقدر الوفد عدد مراكز التجميل غير الشرعية في لبنان بنحو 1500 مركز.ورد الرئيس عون مؤكدا "ان المسؤولية مشتركة بين المواطنين والأطباء لمكافحة عمل منتحلي الصفة والابلاغ عنهم لدى الأجهزة المختصة لمنعهم ومحاسبتهم"، داعيا الى "تعزيز الحملات التوعوية لئلا يقع المواطن ضحية حملات غش وتزوير"، واكد للوفد انه سيعطي تعليماته للأجهزة الأمنية المختصة بـ"تفعيل حملات الدهم والمراقبة لمنع استمرار هذا النوع من المخالفات، لاسيما وان حياة الانسان هي أولوية".عبد اللهواستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU الدكتور شوقي عبد الله، يرافقه الدكاترة زينة خوري وسامي رزق وسعد الزين وكريستيان اوسي وعرض معهم أوضاع الجامعة.وخلال اللقاء وجه الدكتور عبد الله دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال الذي سيقام في 9 كانون الأول المقبل لمناسبة مرور مئة عام على انشاء المركز الطبي للجامعة اللبنانية - الأميركية مستشفى رزق في الاشرفية.وتطرق الحديث الى واقع التعليم الجامعي في لبنان والوضع الصحي عموما، وما حققه المركز الطبي للجامعة - مستشفى رزق من إنجازات في المجالين الصحي والطبي.