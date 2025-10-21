رسامني التقى ابو فاعور وبحث في تعزيز السلامة المرورية مع الأمم المتحدة

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، اجتماعًا مع للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة على الطرق جان تودت ، الذي يزور في إطار جولته الإقليمية لمتابعة برامج الهادفة إلى تعزيز معايير السلامة المرورية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات تحسين البنى التحتية للطرق، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات التقنية وتنفيذ المبادرات التي تساهم في الحد من الحوادث والإصابات.وأكّد رسامني " الوزارة دعم الاستراتيجيات الوطنية والدولية التي تندرج ضمن خطة العمل العالمية للسلامة على الطرق"، مشيرًا إلى "أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتطبيق معايير حديثة ومستدامة في مشاريع النقل".، أعرب تودت عن "تقديره لجهود لبنان في هذا المجال"، موضحًا أن "مهمته تقوم على حشد الموارد والاستثمارات لتحسين السلامة على الطرق عالميًا، والتركيز على مستخدمي الطرق الأكثر ضعفًا، إضافة إلى الترويج لمبادرات مثل اعتماد الخوذات المطابقة لمعايير الأمم المتحدة، مستندًا في عمله إلى خبرته السابقة كرئيس للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)".واختُتم اللقاء بتأكيد "أهمية استمرار التعاون المشترك بين والأمم المتحدة، بما يهدف الى تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا واستدامة في لبنان".وتابع الوزير رسامني اجتماعاته ، بلقاء مع وفد من ، لبحث سبل التعاون في تطوير قطاع النقل العام في لبنان، حيث جرى عرض واقع النقل العام القائم والتحديات القائمة، ولا سيّما في ما يتصل بالبنية التحتية وتطوير الخدمات، اضافة الى امكانية اعداد دراسة شاملة تحددحاجات القطاع وتضع خطة عمل عملية قابلة للتنفيذ، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بهدف تحسين الخدمات وتسهيل تنقّل المواطنين بوسائل نقل آمنة وفعّالة ومستدامة.واتُفق في ختام الاجتماع على "عقد اجتماعات لاحقة بين الفرق الفنية في الوزارة والبنك الدولي، تمهيدًا لوضع خطة متكاملة للنقل العام تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتساهم في تخفيف الازدحام والتلوث".كما التقى رسامني النائب ، وجرى التداول في المستجدات الراهنة والحاجات الملحة، وخصوصاً ما يتصل بمشاريع البنى التحتية والخدمات العامة ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها الوزير رسامني، لتعزيز التنمية المتوازنة في المناطق مافة، لما فيه مصلحة المواطنين.