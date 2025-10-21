Advertisement

لبنان

إقفال محل في حارة حريك... "سوس" وآثار قوارض على البضائع!

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:56
اقفل مراقبو المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك محل البهارات "ابو علي الباشا" في منطقة الرويس، بعد العثور على "السوس" في معظم البضائع المخزنة، ووجود آثار قوارض على الرفوف والبضائع وعدم اسيتفاء المحل لشروط التخزين.
وتمّ إتلاف البهارات والبضائع الفاسدة وتسطير محضر ضبط بحقّ صاحب المحل.
 
 
 
