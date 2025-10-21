إقفال محل في حارة حريك... "سوس" وآثار قوارض على البضائع!

اقفل مراقبو المفرزة الصحية في بلدية حارة حريك محل البهارات "ابو علي الباشا" في منطقة ، بعد العثور على "السوس" في معظم البضائع المخزنة، ووجود آثار قوارض على الرفوف والبضائع وعدم اسيتفاء المحل لشروط التخزين.

وتمّ إتلاف البهارات والبضائع الفاسدة وتسطير محضر ضبط بحقّ صاحب المحل.