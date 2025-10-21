بعد العثور على جثة إمرأة في بلدة الكنيسة... هذه هويّة القاتل (صورة)

بعد العثور على جثة إمرأة داخل منزلها في الكنيسة - ، علم " "، أنّ القاتل هو أحمد تلجي زوج الضحيّة.

وعمد تلجي إلى ضرب زوجته ن.ح على رأسها، مما أدى إلى وفاتها على الفور.