لبنان

بعد العثور على جثة إمرأة في بلدة الكنيسة... هذه هويّة القاتل (صورة)

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:29
Doc-P-1432202-638966612855265070.png
Doc-P-1432202-638966612855265070.png photos 0
بعد العثور على جثة إمرأة داخل منزلها في الكنيسة - سهل عكار، علم "لبنان 24"، أنّ القاتل هو أحمد تلجي زوج الضحيّة.
وعمد تلجي إلى ضرب زوجته ن.ح على رأسها، مما أدى إلى وفاتها على الفور.
 
 
 
 
