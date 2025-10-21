أشارت لهيئة "الملتقى الإعلامي العربي"، إلى أنه "في إطار التحضيرات النهائية لعقد الـ21 من "الملتقى الإعلامي العربي"، الذي سيقام هذا العام بشكل استثنائي في العاصمة تحت رعاية فخامة رئيس ، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول 2025، تودّ الأمانة العامة للملتقى ان تلفت إلى أن حفل الافتتاح، المقرر صباح يوم 29 تشرين الأول، سيكون مقتصراً على المدعوين رسميًا فقط، وسيكون تلفزيون الناقل الرسمي للافتتاح، على أن يوزع ترددات البث المباشر على مختلف القنوات الأخرى".

كما شددت إدارة الملتقى على أن المشاركة في بقية الفعاليات التي تنطلق عند الساعة 12 ظهرًا، تتطلب التسجيل المسبق والحصول على موافقة رسمية، نظراً إلى الإقبال الكبير على الحضور، وحرصاً على الحفاظ على جودة التنظيم والمستوى المهني للملتقى، داعية المُشارِكة إلى تغطية الفعاليات ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، حيث يُتاح لها إجراء المقابلات مع المتحدثين والضيوف، وتصوير الجلسات والنشاطات المختلفة.