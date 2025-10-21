25
لبنان
توضيح من الأمانة العامة لـ"الملتقى الإعلامي العربي"
Lebanon 24
21-10-2025
|
09:43
A-
A+
أشارت
الأمانة العامة
لهيئة "الملتقى الإعلامي العربي"، إلى أنه "في إطار التحضيرات النهائية لعقد
الدورة
الـ21 من "الملتقى الإعلامي العربي"، الذي سيقام هذا العام بشكل استثنائي في العاصمة
اللبنانية
بيروت
تحت رعاية فخامة رئيس
الجمهورية اللبنانية
العماد جوزاف عون
، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول 2025، تودّ الأمانة العامة للملتقى ان تلفت إلى أن حفل الافتتاح، المقرر صباح يوم 29 تشرين الأول، سيكون مقتصراً على المدعوين رسميًا فقط، وسيكون تلفزيون
لبنان
الناقل الرسمي للافتتاح، على أن يوزع ترددات البث المباشر على مختلف القنوات الأخرى".
كما شددت إدارة الملتقى على أن المشاركة في بقية الفعاليات التي تنطلق عند الساعة 12 ظهرًا، تتطلب التسجيل المسبق والحصول على موافقة رسمية، نظراً إلى الإقبال الكبير على الحضور، وحرصاً على الحفاظ على جودة التنظيم والمستوى المهني للملتقى، داعية
وسائل الإعلام
المُشارِكة إلى تغطية الفعاليات ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، حيث يُتاح لها إجراء المقابلات مع المتحدثين والضيوف، وتصوير الجلسات والنشاطات المختلفة.
