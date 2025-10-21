Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... إليكم جدول أعمالها

Lebanon 24
21-10-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1432214-638966636848240173.jpg
Doc-P-1432214-638966636848240173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 23-10-2025، في القصر الجمهوريّ، لبحث المواضيع المبيّنة في جدول الأعمال أدناه.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... إليكم جدول أعمالها
lebanon 24
21/10/2025 18:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها
lebanon 24
21/10/2025 18:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية اطّلع من وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين على أجواء زيارته إلى دولة قطر وتمّ التباحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا
lebanon 24
21/10/2025 18:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
lebanon 24
21/10/2025 18:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24

القصر الجمهوري

مجلس الوزراء

قصر بعبدا

الجمهوري

من بعد

بعبدا

القصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2025-10-21
11:14 | 2025-10-21
11:12 | 2025-10-21
11:08 | 2025-10-21
11:00 | 2025-10-21
11:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24