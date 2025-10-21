Advertisement

لبنان

مستثمرون عرب ينتظرون الإشارة.. هل ستتدفق الاموال إلى لبنان قريبا؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-10-2025 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1432319-638966789097269283.png
Doc-P-1432319-638966789097269283.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد مصدر اقتصادي متابع لـ"لبنان24" أنّ ثقة المستثمرين بلبنان لا تزال منخفضة، خاصة على صعيد رجال الأعمال العرب، الذين لا يزالون ينتظرون الفرصة المناسبة لإعادة ضخّ أموال مشاريع خاصة لهم في لبنان، وليس ضخّ مساعدات.
Advertisement

وأوضح المصدر أنّ هذه الآمال المعقودة على لبنان، لا بدّ من التوقف عندها، إذ لا نستطيع أن نرى أي تمسك من قبل مستثمرين في أي بلد آخر يعاني من أزمات كلبنان، سوى من منطلق  أنّ بيروت لا تزال تحتل مكانة خاصة عند رجال الأعمال العرب الذين يرون فيها مركزًا اسثماريا حيويا، في حال تمكنت الحكومة من الوصول إلى ما يرضي المجتمع الدولي، ويسمح بإعادة وضع لبنان على خارطة استثمارات الدول العربية والدولية.

ويؤكّد المصدر، الذي يواكب المشاريع الخليجية المنتظرة في لبنان، أنّ ثقة المستثمرين لا تزال منخفضة، إذ يعتبرون أن الحكومة قامت بأشياء محدودة، لا تعبّر فعليا عن الخطابات التي سمعوها سابقا.
ويشير المصدر إلى أنّ استقلال القضاء، والحوكمة الشفافة، واللوائح التنظيمية القابلة للتنفيذ، كلها إجراءات لا غنى عنها لتأكيد التزام لبنان بحوكمة اقتصادية موثوقة.

ويشدّد المصدر، على أنّ فرص الاستثمار اليوم، ما بعد الحرب، قد تجذب المستثمرين أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد خسائر جمّة نتيجة الحرب، وهذا ما يدفع بالعديد منهم إلى إعادة رسم ملامح الاستثمارات في بيروت، خاصة في حال تم إعادة فتح طرق التصدير التي تم إقفالها سابقا.

كل ذلك، يفتح النقاش مجددًا حول مصير الاقتصاد اللبناني، خاصة مع انقضاء عصر الانقاذات الدولية للبنان غير المشروطة، فالوضع اليوم انقلب رأسا على عقب، وصدقية الحكومة، باتت بحسب المستثمرين على المحك، إذ يحذرون بأن فقدانها لن يؤثر فقط على العلاقات السياسية للحكومة مع دول العالم، لا بل سيؤثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ زيلينسكي ألا ينتظر صواريخ "توماهوك" قريبا
lebanon 24
22/10/2025 03:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي.. مستثمرون يحذرون من فقاعة رغم الطفرة
lebanon 24
22/10/2025 03:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينتظر لبنان منخفضًا جويًا أم "بين تشرين وتشرين صيف تاني"؟
lebanon 24
22/10/2025 03:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قريبا.. لا أموال لهؤلاء
lebanon 24
22/10/2025 03:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

المجتمع الدولي

الدول العربية

الخليجي

لبنان24

الحوكمة

الخليج

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:51 | 2025-10-21
16:49 | 2025-10-21
16:32 | 2025-10-21
16:09 | 2025-10-21
16:07 | 2025-10-21
16:01 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24