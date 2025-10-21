مستثمرون عرب ينتظرون الإشارة.. هل ستتدفق الاموال إلى لبنان قريبا؟

أكّد مصدر اقتصادي متابع لـ"لبنان24" أنّ ثقة المستثمرين بلبنان لا تزال منخفضة، خاصة على صعيد رجال الأعمال العرب، الذين لا يزالون ينتظرون الفرصة المناسبة لإعادة ضخّ أموال مشاريع خاصة لهم في لبنان، وليس ضخّ مساعدات.
وأوضح المصدر أنّ هذه الآمال المعقودة على لبنان، لا بدّ من التوقف عندها، إذ لا نستطيع أن نرى أي تمسك من قبل مستثمرين في أي بلد آخر يعاني من أزمات كلبنان، سوى من منطلق أنّ بيروت
لا تزال تحتل مكانة خاصة عند رجال الأعمال العرب الذين يرون فيها مركزًا اسثماريا حيويا، في حال تمكنت الحكومة من الوصول إلى ما يرضي المجتمع الدولي
، ويسمح بإعادة وضع لبنان على خارطة استثمارات الدول العربية
والدولية.
ويؤكّد المصدر، الذي يواكب المشاريع الخليجية المنتظرة في لبنان، أنّ ثقة المستثمرين لا تزال منخفضة، إذ يعتبرون أن الحكومة قامت بأشياء محدودة، لا تعبّر فعليا عن الخطابات التي سمعوها سابقا.
ويشير المصدر إلى أنّ استقلال القضاء
، والحوكمة الشفافة، واللوائح التنظيمية القابلة للتنفيذ، كلها إجراءات لا غنى عنها لتأكيد التزام
لبنان بحوكمة اقتصادية موثوقة.
ويشدّد المصدر، على أنّ فرص الاستثمار اليوم، ما بعد الحرب، قد تجذب المستثمرين أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد خسائر جمّة نتيجة الحرب، وهذا ما يدفع بالعديد منهم إلى إعادة رسم ملامح الاستثمارات في بيروت، خاصة في حال تم إعادة فتح طرق التصدير التي تم إقفالها سابقا.
كل ذلك، يفتح النقاش
مجددًا حول مصير الاقتصاد اللبناني، خاصة مع انقضاء عصر الانقاذات الدولية للبنان غير المشروطة، فالوضع اليوم انقلب رأسا على عقب، وصدقية الحكومة، باتت بحسب المستثمرين على المحك، إذ يحذرون بأن فقدانها لن يؤثر فقط على العلاقات السياسية للحكومة مع دول العالم، لا بل سيؤثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال.