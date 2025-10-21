مستثمرون عرب ينتظرون الإشارة.. هل ستتدفق الاموال إلى لبنان قريبا؟

Advertisement

وأوضح المصدر أنّ هذه الآمال المعقودة على لبنان، لا بدّ من التوقف عندها، إذ لا نستطيع أن نرى أي تمسك من قبل مستثمرين في أي بلد آخر يعاني من أزمات كلبنان، سوى من منطلق أنّ لا تزال تحتل مكانة خاصة عند رجال الأعمال العرب الذين يرون فيها مركزًا اسثماريا حيويا، في حال تمكنت الحكومة من الوصول إلى ما يرضي ، ويسمح بإعادة وضع لبنان على خارطة استثمارات والدولية.ويؤكّد المصدر، الذي يواكب المشاريع الخليجية المنتظرة في لبنان، أنّ ثقة المستثمرين لا تزال منخفضة، إذ يعتبرون أن الحكومة قامت بأشياء محدودة، لا تعبّر فعليا عن الخطابات التي سمعوها سابقا.ويشير المصدر إلى أنّ استقلال ، والحوكمة الشفافة، واللوائح التنظيمية القابلة للتنفيذ، كلها إجراءات لا غنى عنها لتأكيد لبنان بحوكمة اقتصادية موثوقة.ويشدّد المصدر، على أنّ فرص الاستثمار اليوم، ما بعد الحرب، قد تجذب المستثمرين أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد خسائر جمّة نتيجة الحرب، وهذا ما يدفع بالعديد منهم إلى إعادة رسم ملامح الاستثمارات في بيروت، خاصة في حال تم إعادة فتح طرق التصدير التي تم إقفالها سابقا.كل ذلك، يفتح مجددًا حول مصير الاقتصاد اللبناني، خاصة مع انقضاء عصر الانقاذات الدولية للبنان غير المشروطة، فالوضع اليوم انقلب رأسا على عقب، وصدقية الحكومة، باتت بحسب المستثمرين على المحك، إذ يحذرون بأن فقدانها لن يؤثر فقط على العلاقات السياسية للحكومة مع دول العالم، لا بل سيؤثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال.